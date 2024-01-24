Macaristan Başbakanı Orban'ın teklifi İsveç'i çileden çıkardı! 'Şantaj' suçlaması...

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası NATO'ya katılmaya karar veren İsveç'in ittifaka katılımıyla ilgili kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Türkiye'nin kararı İsveç'te büyük memnuniyet yaratsa da, ülke NATO'ya ancak Macaristan’ın da onayı sonrası üye olabiliyor.

TANSİYONU YÜKSELTEN MEKTUP, İSVEÇ'TEN MACARİSTAN'A RET

Macaristan Başbakanı Viktor Orban dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdiğini söyledi.

Ancak müzakere teklifi iki ülke arasındaki gerilimi daha da yükseltti. İsveç Macaristan'ın müzakere talebini net bir şekilde reddetti. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström Orban'ın teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır" dedi.



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Bugün İsveç basınında yer alan haberlerde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a yönelik sert tepkiler dikkat çekti. Dagens Nyheter gazetesinin konuya ilişkin analizinde "Orbán bir süre daha İsveç'i aşağılama şansının tadını çıkarıyor" başlığı kullanıldı.

Orban'ın İsveç Başbakanı Kristersson'u Macaristan'a davet etmesine tepki gösteren gazete, "Orban aslında müzakere edilecek hiçbir şeyin olmadığını biliyor" ifadelerini kullandı ve Macar Başbakanın asıl niyetinin İsveç'i kontrol altında tutarak güç gösteri yapmak olduğunu öne sürdü.



SVT Nyheter ise Macaristan'ın ilk başta İsveç'in NATO üyeliğine hiç bir itirazı olmadığını ancak şimdi müzakere için Başbakanı ülkelerine çağırdığını belirterek İsveç'in NATO üyelik sürecini bir drama benzetti.

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Hükümetin Macaristan'la müzakerelere 'açıkça hayır' dediğini yazan gazete "İsveç hükümetinden hiç kimse Macaristan Başbakanı Orban'ın neyin peşinde olduğunu bilmiyor" ifadesini kullandı.

ORBAN'A ŞANTAJ SUÇLAMASI

Svenska Dagbladet ise çok daha sert bir haber hazırladı ve İsveç Başbakan'ı Viktor Orban'ı şantajla suçladı. Teresa Küchler imzalı analizde "Macaristan İsveç'in NATO başvurusunu onaylayan son ülke olmayacağını söylemişti ancak Türkiye onayı vermişken Başbakan yeniden müzakere teklifinde bulundu. Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, siyasette şantajın işe yaradığını defalarca kanıtladı." ifadelerini kullandı.



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Batı medyasında yer alan analizlere göre, Budapeşte’de İsveç’in Macaristan’a karşı düşmanca bir tavır içinde olduğu görüşü hakim. Buna gerekçe olarak ise İsveç’ten yapılan açıklamalarda öne çıkan, Orban hükümeti döneminde hukukun üstünlüğü ilkesinin erozyona uğratıldığı eleştirileri gösteriliyor.

Orban hükümeti, İsveç’e onay verme konusunda sona kalmayacaklarını açıklamıştı. Hükümet, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine ilişkin taslağı Temmuz ayında parlamentoya sunmuş fakat Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in üçte iki çoğunluğa sahip olduğu parlamentoda taslak gündeme alınmamıştı.

Macaristan Parlamentosu şu anda kış arasında. Meclisin Şubat ortası toplanması bekleniyor. Mevcut tablo'da İsveç NATO'ya üye olmak için bir süre daha bekleyecek gibi görünüyor...