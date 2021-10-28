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Lübnan'da seçim tarihi belli oldu!

#Lübnan#Seçim#Dünya
Lübnanda seçim tarihi belli oldu

Lübnan Meclisi, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın itirazına rağmen oy çokluğuyla genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasını kararlaştırdı.

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Yerel medyadaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Avn'ın genel seçimlerin erkene alınarak 27 Mart 2022'de yapılması kararına yönelik itirazı üzerine seçim tarihinin yeniden belirlemesi için Mecliste olağan oturum düzenlendi.

Meclisteki oturumda, oy çokluğuyla yeniden genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılması kararı alındı.
Avn'ın partisi olan Cibran Basil liderliğindeki Özgür Yurtsever Hareketinin milletvekilleri "hayır" oyu kullandıktan sonra kararın duyurusunu beklemeden oturumu terk etti.

Lübnan Meclisi, 19 Ekim'de düzenlediği olağan oturumda, genel seçimlerin erkene alınarak 27 Mart 2022’de yapılmasına karar vermişti.

Normal şartlarda Mayıs 2022’de yapılması planlanan genel seçimlerin, ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 2 ay öne çekildiği belirtilmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Avn, seçimlerin öne alınması halinde "lojistik yetersizlik ve diasporanın oy kullanmayacağı" gerekçesiyle karara itiraz etmiş ve yeniden görüşülmesi için Meclise göndermişti.

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