Lübnan'da petrol tesisinde büyük yangın!

Haberin Devamı

Güneydeki Sayda ile Sur illeri arasında, deniz kıyısında yer alan Zahrani Petrol Tesisleri'ne ait bir depoda çıkan yangına birçok itfaiye aracıyla müdahale ediyor.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA, yangının benzin dolu bir depoda çıktığını ve yangından şu ana kadar kimsenin etkilenmediğini aktardı.



BÖLGE SEYREK NÜFUSLU



Seyrek nüfuslu bölgeden herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Güvenlik kaynakları yangının henüz kontrol altına alınmadığını ama yakın çevrede yangının büyümemesi için soğutma işlemlerinin başladığını bildirdi.

