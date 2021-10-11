Lübnan'da petrol tesisinde büyük yangın!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yunanistanın Türkiye korkusu Fransadan sonra ABD ile anlaştıYunanistan'ın Türkiye korkusu! Fransa'dan sonra ABD ile anlaştı#Yunanistan
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Şenol Güneşin Alman versiyonu Kurtulmalıyız, kutsal değil..."Şenol Güneş'in Alman versiyonu! Kurtulmalıyız, kutsal değil..." #Milli Takım
Kira zammına hukuk freni İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldiKira zammına hukuk freni! İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldi#Kira
Öğrenci servisi devrildi Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var#Afyonkarahisar
9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok!#Tiny House
Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu !#Kovid Aşısı
Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandıErdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandı#Erdoğan Demirören
Doktorlar da şaşırdı: Hayatta kalabilmesi mucize Kovid sanıldı, gerçek çok farklı çıktıDoktorlar da şaşırdı: Hayatta kalabilmesi mucize! Kovid sanıldı, gerçek çok farklı çıktı#Tümör
Tamerci de değilim Nihalci de değilimTamerci de değilim Nihalci de değilim#Tamer Karadağlı
Çin itirafı gündem olmuştu... Pentagonda istifa depremiÇin itirafı gündem olmuştu... Pentagon'da istifa depremi!#Pentagon
Şeytanın aklına gelmez... Devlet sırlarını böyle satmışlarŞeytanın aklına gelmez... Devlet sırlarını böyle satmışlar!#ABD
Meteoroloji uyardı Çarşamba gününe dikkatMeteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat#Meteoroloji
Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı Kış zor geçecek ama...Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı! 'Kış zor geçecek ama...'#Koronavirüs
Zeynep Bastık ile Edisin dansı olay oldu: Sen evlisinZeynep Bastık ile Edis'in dansı olay oldu: Sen evlisin!#Zeynep Bastık
HABERLERDünya Haberleri

Lübnan'da petrol tesisinde büyük yangın!

#Lübnan#Petrol Tesisi#Yangın
Lübnanda petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın güneyindeki Zahrani Petrol Tesisleri'nde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı. Bölgeden herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, ordu bölgeyi tahliye etti ve yakın bölgelerde yangının büyümemesi için soğutma işlemleri başlatıldı.

Haberin Devamı

Güneydeki Sayda ile Sur illeri arasında, deniz kıyısında yer alan Zahrani Petrol Tesisleri'ne ait bir depoda çıkan yangına birçok itfaiye aracıyla müdahale ediyor. 

Elektrikleri tamamen bitti, Lübnan karanlığa gömüldü

Elektrikleri tamamen bitti, Lübnan karanlığa gömüldü

Ülkenin resmi haber ajansı NNA, yangının benzin dolu bir depoda çıktığını ve yangından şu ana kadar kimsenin etkilenmediğini aktardı.

BÖLGE SEYREK NÜFUSLU

Seyrek nüfuslu bölgeden herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Güvenlik kaynakları yangının henüz kontrol altına alınmadığını ama yakın çevrede yangının büyümemesi için soğutma işlemlerinin başladığını bildirdi.

Lübnanda petrol tesisinde büyük yangın



Ayrıca  Lübnan ordusunun yangının yayılıp patlamaya neden olacağı korkusuyla bölgeyi tahliye ettiği ve trafik seyrinin değiştirildiği belirtildi.

İlgili Haberler:

Yunanistan'ın Türkiye korkusu! Fransa'dan sonra ABD ile anlaştıDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuKira zammına hukuk freni! İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Lübnan#Petrol Tesisi#Yangın