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Elektrikleri tamamen bitti, Lübnan karanlığa gömüldü

#Lübnan#Elektrik Kesinti#Akaryakıt Krizi
Elektrikleri tamamen bitti, Lübnan karanlığa gömüldü

Akarkayıt krizi nedeniyle zor günler geçiren Lübnan'ın büyük iki elektrik santralinin kapandığı açıklandı. Uzun süredir elektrik kesintileri ile boğuşan ülke tamamen karanlığa gömüldü.

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2019'da ekonomisinin çökmeye başlamasından bu yana günlük hayatın tüm yönlerini etkileyen bir kriz dalgasıyla sarsılan Lübnan şimdi de günlerce sürmesi beklenen elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü. Bir hükümet yetkilisi yaptığı açıklamada ülkenin en büyük iki elektrik santralinin yakıt sıkıntısı nedeniyle kapandığını açıkladı.

Elektrik sıkıntısının nasıl giderileceğine dair hükümetten henüz bir açıklama gelmedi.

MODERN TARİHİN EN BÜYÜK EKONOMİK ÇÖKÜŞÜ

Dünya Bankası'nın modern tarihin en büyük ekonomik çöküşlerinden biri olarak nitelendirdiği krizden etkilenen ihtiyaçlar arasında yakıt, elektrik, su ve ilaç temini yer alıyor.

Lübnanda benzin kıtlığı... İstasyonlarının yüzde 90ı kapalı

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İŞLETMELER VE HASTANELER KAPANIYOR

Sakinler günde bir veya iki saat elektrikle sınırlı kaldıklarını bildirirken, işletmeler ve hastaneler operasyonları azaltmak veya tamamen kapatmak zorunda kaldılar.

ÜLKEDEKİ AKARYAKIT KRİZİ

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Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstlenileceğini kaydetmişti.

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Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğü, hükümetin kararından sonra akaryakıt fiyatlarına yüzde 66'dan fazla zam yapmıştı. 

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#Lübnan#Elektrik Kesinti#Akaryakıt Krizi