CrowdStrike'dan yapılan açıklamada kesintilerin güvenlik veya siber saldırı sonucu olmadığı açıklandı.CrowdStrike CEO'su George Kurtz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışıldığını açıkladı. Paylaşımda “Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edildi, izole edildi ve bir düzeltme dağıtıldı” ifadeleri yer aldı.





CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…