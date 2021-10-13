Lisede yapılan futbol maçı ortalığı karıştırdı... Bir devrede 16 gol!

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ABD'nin Michigan eyaletinde bir futbol maçında yaşanan ilginç olaylar bir anda büyüdü ve ülkede manşetlerin üst sırasına taşındı. Centilmenlik tartışmalarına yol açan olayda iki lise futbol takımı arasında yapılan maç 17-0 gibi büyük bir hezimetle sonuçlandı.

Durumun bir skandala dönüşmesi ise ev sahibi Benzie Central Lisesi takımının attığı 17 golün 16'sının tek bir oyuncu tarafından üstelik de maçın ilk devresinden atılması yüzünden oldu.

Takımın yıldız oyuncusu Kevin Hubbell, kendilerinden çok daha güçsüz olan Kingsley Lisesi takımına 16 gol birden attı. Genç oyuncu tüm bu skoru maçın henüz ilk devresinde sağladı.

Bu skor bir lise maçında atılan en fazla gol olarak hem eyalet hem de ABD rekorunu kırmış oldu.

Yenilgiye uğrayan Kingsley Lisesi'nin yönetim kurulu üyesi Heather Bartelmay konuyla ilgili açıklamasında “Golleri tıpkı birer füze gibi sıraladı. Bunun üzerine gidip çocuklarımıza sarıldık. Buna çok ihtiyaçları vardı çünkü üzüntüden kan ağlıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Heather Bartelmay'nin oğlunun yenilen takımda kaleci olduğu öğrenildi...

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Okul yöneticileri AP'ye yaptıkları açıklamada durumu 'ucuz bir numara' olarak değerlendirirken "Bunun lise sporlarında yeri olmamalı. Futbol takımlarımız profesyonel değil amatör. Çocuklara yazık oldu." sözlerini kullandı.

Kingsley takımının tüm sezon boyunca sadece 7 gol atabildiği ve 16 maçın tamamını kaybettiği açıklandı.

ANTRENÖR ÖZÜR DİLEDİ

Benzie takımının antrenörü Chris Batchelder ise yerel medyaya yaptığı açıklamada "Oyuncum Hubbell rekoru kırdığında herkesin memnun olmayacağını, bazılarının bundan rahatsızlık duyacağını biliyordum" dedi. Ancak buna rağmen Batchelder, maçtan sonra rakip liseye bir mektup göndererek özür diledi ve "Takımınızı ya da oyuncularınızı küçük düşürmek gibi bir niyetim yoktu" açıklamasını yapmak zorunda kaldı.

Yaşananlardan sonra Kingsley Lisesi takımında oynayan öğrencilerin aileleri Benzie Central Lisesi'nin yıl sonuna kadar tüm müsabakalardan men edilmesini istedi.

Bu talebin karşılık bulup bulamayacağı ve olayın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.