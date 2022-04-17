Le Pen AB’yi felç eder

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Fransa’nın mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte 24 Nisan’daki ikinci tur seçimlere kalan isim, aşırı sağcı çizgideki Marine Le Pen oldu. Le Pen, AB’den çıkma niyetinde olmadığını açıklasa da programına yansıttığı unsurların önemli bölümünün AB kurallarına ters olması, uzun vadede, ismi konmamış bir Frexit’e (Fransa’nın AB’den ayrılması) zemin hazırlayabilir. Le Pen’in kazanıp da vaatlerini yerine getirme amaçlı adımları atabilmesi halinde AB çalışamaz hale gelir ve tarihi bir krizle karşı karşıya kalabilir. Şu ana kadar anketlerde öne geçemeyen Le Pen’in cumhurbaşkanı olması sadece AB için değil NATO ve Türkiye’nin AB süreci açısından da ciddi risk içeriyor. İşte Le Pen’in seçilmesi durumunda AB cephesinde yaşanabilecek olası senaryolar:



AB TIKANIR



Le Pen, ülkesinin AB sınırlarında kontrolleri tekrar devreye sokmak, Fransa’nın Birlik bütçesine yaptığı katkıda kesintiye gitmek, AB hukukunun üstünlüğüne son vermek, iş bulma ve barınmada Fransız vatandaşlarına öncelik vermek, göçü kesmek için Schengen’i yeniden müzakere etmek istiyor. Tüm bu unsurlar mevcut AB kurallarına aykırı. Le Pen’in programını uygulayabilmesi halinde AB içinde kriz yaşanması kaçınılmaz hal alır.

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TRUVA ATI CEPHESİ

“AB’yi içeriden reforme etme” hedefinde olan Le Pen’in iktidara gelmesi durumunda Brüksel’le “gerilla savaşı” yürütmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu yöntem yıllardır Polonya ve Macaristan tarafından uygulanıyor. Paris’in şu anki çizgisinden sapmasının, Fransa’nın ağırlığının da etkisiyle, diğer iki ülkenin yarattığından çok daha olumsuz sonuçlar doğurma riski var. AB içindeki Truva atı cephesinin genişlemesi de olası sonuçlar arasında.

BERLİN-PARİS HATTI

Almanya ile Fransa arasında yıllardır süren ve AB’nin yönünü belirleyen yakınlığın Le Pen iktidarında sürme ihtimali çok düşük. Aşırı sağcı siyasetçi, iki ülkenin aslında çok derin stratejik farklılıklara sahip olduğu görüşünde. Le Pen’in hafta içinde düzenlediği basın toplantısı Almanya’yla ilişkileri şu anki çerçevesinden çıkaracağının ilk sinyallerini içeriyordu.

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PUSULAYI ZORLAR

AB ve NATO’nun, son dönemde Rusya ve Çin’e karşı eskisine oranla daha kararlı ve ortak bir çizgi benimsediği söylenebilir. Le Pen’in, ABD ile Rusya’ya eşit mesafede durma, Moskova’yla stratejik yakınlaşma ve Çin’le eşitler arası bir ilişki isteği AB’nin pusulasını zorlayabilir.

DE GAULLE MODELİ

Le Pen’in hedeflerinden biri de ülkesini NATO’nun askeri komuta yapısından çekmek. Bu adım atılırsa Fransa, ortak savunma ilkesinden yararlanmayı sürdürecek ancak NATO komutasındaki ortak havuza asker ve ekipman sağlamayacak. NATO’nun üçüncü büyük ordusuna ve nükleer güce sahip Fransa’nın çekilmesi İttifak açısından ciddi bir imaj sorunu yaratır. Le Pen’in, Rusya lideri Vladimir Putin’e hayranlık düzeyindeki ilgisi de NATO’da Moskova’ya yönelik karar süreçlerini etkileyebilir. Fransa, General Charles De Gaulle’ün cumhurbaşkanlığında 1966’da askeri kanattan çekilmiş, 2009’da ise geri dönmüştü.

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TÜRKİYE’NİN AB SÜRECİ

Le Pen’in Türkiye’ye bakışı başından bu yana olumsuz. Hatta son yıllarda olumsuzluğun dozunun arttığı da söylenebilir. Türkiye’nin güvenilir bir ortak olmadığını düşünen Le Pen, Ankara’ya yönelik mali yardımların kesilmesinden ve AB’ye üyelik sürecine derhal son verilmesinden yana. Fransa’da olası bir Le Pen iktidarında Türkiye’nin AB sürecinin şu ana kadarkilerden daha ağır bir darbe alma olasılığı çok yüksek.

VEBA İLE KOLERA ARASINDA SEÇİM YAPMAK GİBİ’

FRANSA’da cumhurbaşkanını belirlemek için 24 Nisan’da yapılacak seçimlerin ikinci turunun kilit ismi aşırı sol eğilimli Jean-Luc Melenchon’un partisi Boyun Eğmeyen Fransa’nın seçmenleri. Melenchon, ikinci turda aşırı sağcı Marine Le Pen’e oy verilmemesini telkin ettiyse de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a oy verilmesi yönünde doğrudan bir telkinde bulunmadı. Melenchon’un yüzde 21.9’la ilk turu üçüncü sırada tamamlamasında 18-24 yaş arası gençler etkili oldu. Bu kitle gelinen aşamada yönünü belirlemekte zorlanıyor. İnternet sitesi Politico’nun hafta içindeki bir haberinde yer verdiği, “Veba ile kolera arasında seçim yapmak gibi bir şey” yorumu Melenchon taraftarı gençlerin durumunu özetler nitelikte. Melenchon, ilk turda 18-24 yaş arasından yüzde 31 oy alırken Le Pen yüzde 26, Macron ise yüzde 20 almıştı.