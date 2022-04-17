Rusya'dan kritik hamleler: Johnson’a seyahat yasağı, ABD’ye nota

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Johnson, işgalin başından beri Rusya’ya yönelik yaptırımlarda başı çekerken, Kiev’e silah yardımında da aktif rol üstlenmişti. Son olarak geçen hafta Boris Johnson, Polonya üzerinden trenle seyahat ettiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu adım, Londra’nın Rusya’yı uluslararası alanda tecrit etmeyi ve ekonomimizi boğmayı amaçlayan kampanyasına bir yanıt olarak atıldı” denildi.



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Johnson hükümetini Rusya’ya karşı “benzeri görülmemiş düşmanca eylemlerde bulunmakla” suçlayan Bakanlık; Londra’nın Kiev’e sürekli silah göndererek durumu daha da kötüleştirdiğini savundu. Rusya’nın karalistesinde Johnson’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Savunma Bakanı Ben Wallace ve eski Başbakan Theresa May de yer aldı.



WASHINGTON’A RESMİ UYARI



Rusya ayrıca ülkedeki Avrupa Birliği (AB) temsilciliğinde görevli 18 diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti ve ülkeyi terk etmelerini istedi. Mütekabiliyet gereği alındığı belirtilen kararda, 5 Nisan’da 19 Rus diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiği anımsatıldı. Bu arada Rusya, Washington yönetimine de nota verdi. Amerikan Washington Post gazetesinin aktardığına göre, resmi diplomatik belgede, Amerikan yönetimi Ukrayna’ya daha fazla silah göndermemesi konusunda uyarıldı. Notada, bunun “çatışmaya yakıt eklediği ve öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceği” ifadeleri yer aldı. Söz konusu nota, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya 11 helikopteri de kapsayan 800 milyon dolarlık askeri yardım paketini açıklamasını izledi.