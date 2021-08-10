Kuzey Kore'nin gölge liderinden zehir zemberek sözler... ABD ve Güney Kore’ye uyarı: Bu bir işgal provasıdır!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ABD ve Güney Kore’nin askeri tatbikatlarına karşı ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirme sözü verdi.

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore güçlerinin, 16-26 Ağustos arasında planlanan bilgisayar simülasyonlu tatbikatı öncesinde 4 günlük ön tatbikata başlamasına tepki gösterdi.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen askeri tatbikatı "işgal provası" olarak nitelendirdi ve ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirmek için daha hızlı çalışacağını ifade etti.

Kuzey Kore’nin uyarılarına rağmen Güney tarafının ABD ile tatbikat düzenleme kararına tepki gösteren Kim, bunun müttefik kuvvetleri "daha ciddi bir güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya bırakacak "aldatıcı davranış" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kim, yürütülen tatbikatların nükleer silahlanma konusundaki diyalogların devam etmesini öneren Joe Biden yönetiminin "riyakarlığını" gözler önüne serdiğini ve ABD kuvvetleri, güneyden asker ve silahlarını çekmeden Kore Yarımadası'na istikrarlı bir barışın gelmeyeceğini belirtti.





GEÇEN HAFTA UYARMIŞTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD ile Güney Kore’nin düzenleyeceği ortak yıllık askeri tatbikatın, Güney ile Kuzey Kore arasında iyi ilişki kurma umudunu baltalayacağı uyarısında bulundu.

Yo-jong, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore ordusu ile ABD ordusunun ortak askeri tatbikatlarının planlandığı gibi sürdürüleceğine dair hoş olmayan haberler aldığını belirtti.

Eylülde düzenlenmesi planlanan söz konusu ortak askeri tatbikatın Güney ile Kuzey arasındaki gerilimi yeniden artırabileceğini vurgulayan Yo-jong, "Hükümetimiz ve ordumuz, Güney Kore’nin saldırgan bir savaş tatbikatı mı düzenlediğini yoksa cesur bir karar mı verdiğini yakından takip edecek." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 16 Mart'ta, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı ortak tatbikatı sert bir dille eleştiren Kim Yo-jong'a verecek bir yanıtları olmadığını ve bölgedeki ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceklerini söylemişti.

Kim Yo-jong'un, Güney Kore ve ortak askeri tatbikat düzenlediği ABD'ye daha ileri provokasyonlardan kaçınmaları uyarısında bulunduğunun anımsatılması üzerine Psaki, "Kuzey Kore'nin yorumlarına karşılık, doğrudan bir yorumumuz ya da yanıtımız yok." demişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore’nin gelecek ay birlikte yapması beklenen tatbikatlar öncesinde, askeri kapasitenin güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

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