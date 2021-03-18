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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.03.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Kuzey Kore 'nükleer şart'ını açıkladı

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Kuzey Kore 'nükleer şart'ını açıkladı

ABD yönetiminin nükleer müzakerelere başlamak için temasa geçtiği ancak cevap alamadığı Kuzey Kore'den açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, ABD'nin cevap almadan önce yerine getirmesi gereken şartı açıkladı.

ABD - Kuzey Kore arasında 2021'in ilk krizinin yankıları sürüyor.

Biden yönetiminin birçok diplomatik kanal üzerinden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ve Pyongyang yönetimiyle temas kurmaya çalıştığı ancak Kuzey Kore’nin Biden’ı görmezden geldiği iddiası sonrası Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, ABD'nin ülkesinden cevap almak için yerine getirmesi gereken şartı açıkladı.

Bomba iddia: Kuzey Kore, ABD Başkanı Bidenı görmezden geliyor
Bomba iddia: Kuzey Kore, ABD Başkanı Biden'ı görmezden geliyor

Devlet kontrolündeki haber ajansına konuşan Hui, görüşmelerin ancak ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı yürüttüğü düşmanca politikadan vazgeçmesi sonrası gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

Hui, Biden yönetiminin Şubat ayından beri kendileri ile temasa geçmeye çalıştığını, bu kapsamda üçüncü ülkeleri de araya soktuğunu belirtti.

“KAMUOYU OLUŞTURMAK İÇİN UCUZ BİR NUMARA”

ABD'nin bu kapsamda pek çok e-posta, telefon görüşmesi ve mesaj gönderdiğini söyleyen Hui, ABD'nin bu girişimini "kamuoyu oluşturmak için ucuz bir numara" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray, Kuzey Kore yönetimi ile iletişime geçmeye çalıştıklarını doğruladı
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KİM'İN KIZ KARDEŞİ ABD'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi, dün Biden'ın Kuzey Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde ABD'ye "bela çıkartmama" uyarısında bulunmuştu.

Kim Yo-jong, Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi ve kardeşler arasında yakın ve güçlü bir müttefik olarak görülen tek isim.

Kuzey Kore - ABD arasında yeni kriz: Kim Jong-unun kız kardeşinden Bidena tehdit
Kuzey Kore - ABD arasında yeni kriz: Kim Jong-un'un kız kardeşinden Biden'a tehdit!

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