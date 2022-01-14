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Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! Yeni yılın ilk ayı bitmeden üçüncü füzeyi attılar

#Kuzey Kore#Balistik Füze#Hipersonik Füze
Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor Yeni yılın ilk ayı bitmeden üçüncü füzeyi attılar

Kuzey Kore dünyadan gelen tüm tepkilere ve ağır yaptırımlara rağmen, henüz 2022 yılının ilk ayı bitmeden üçüncü füze denemesini gerçekleştirdi. Japonya ve Güney Kore'nin yakından takip ettiği bu tehlikeli füze yarışı için ABD'den ise 'İlgi çekmeye çalışıyorlar' yorumu geldi...

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Kuzey Kore'den balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Yeni yıl ile birlikte savunma teknolojilerine yönelik denemelere hız veren Kuzey Kore, bir silah testi daha gerçekleştirdi. Japonya ve Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri, yerel saat ile 14.55'de Pyongyang'dan yeni bir füze ateşlendiğini duyurdu.

ABD ile iş birliği içinde fırlatılan yeni füzenin analiz edildiği belirtilirken, hava yolu ve deniz trafiği güvenliğine ilişkin bilgilerin doğrulanmaya çalışıldığı da ifade edildi.

Son deneme, Kuzey Kore'nin bu yıl gerçekleştirdiği 3'üncü füze denemesi olarak kayıtlara geçti.

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BU AY ÜÇÜNCÜ DENEME

Pyongyag, 5 Ocak tarihinde hipersonik bir füze denemesi gerçekleştirmiş, 700 kilometre uzaklıktaki belirlenmiş hedefin başarı ile vurulduğu açıklanmıştı. Başka bir hipersonik füzeyi daha 11 Ocak’ta ateşleyen Kuzey Kore yönetimi, devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada bin kilometre uzaklıktaki hedefin başarılı şekilde hedef alındığını duyurmuştu.

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Öte yandan son denemenin geliştirilen hipersonik silah sisteminin genel teknik özelliklerinin nihai doğrulamasını amaçladığı belirtilirken, hipersonik füze geliştirme çalışmalarının ülkenin 5 yıllık savunma planında en yüksek stratejik öneme sahip olduğu hatırlatılmıştı.

PYONGYANG'IN EN ÖNEMLİ SİLAHLARINDAN BİRİ

Pyongyang yönetimi, geçen yıl Eylül ayında ilk kez hipersonik füze denemesi gerçekleştirmiş, 5 mach (6.125 km/s) ve daha yüksek hızlarda yol alan ve ses hızından (1.235 km/s) yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket edebilen hipersonik füzeler bir kez daha dünya gündemine oturmuştu.

Geleneksel savunma sistemleri tarafından tespit edilmesi imkansız olan hipersonik füzelerin, geleceğin savunma teknolojisi olarak görüldüğü de kamuoyuna yansımıştı.

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BLİNKEN: KUZEY KORE’NİN DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kuzey Kore’nin art arda balistik füze denemeleri hakkında yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin dikkat çekmeye çalıştığını düşünüyorum” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore’nin füze denemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Blinken yaptığı açıklamada, “Birkaç ay önce Kuzey Kore’ye, Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik hazır olduğumuzu belirttik ancak maalesef Kuzey Kore bu önerilere yanıt vermemekle kalmayıp füze denemelerine devam etti. Bu son derece istikrarsızlaştırıcı bir şey” dedi.

Bakan Blinken, Kuzey Kore’nin dikkat çekmeye çalıştığını düşündüğünü belirterek, “Bunu geçmişte yaptı muhtemelen de yapmaya devam edecek. Ancak müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, onların ve bizim gerektiği gibi korunduğumuzdan ve Kuzey Kore'nin bu eylemlerinin sonuçlarına çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.

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ABD, 5 KUZEY KORELİYE YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

ABD, geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana gerçekleştirilen en az altı füze denemesine yanıt olarak dün 5 Kuzey Koreliye yaptırım uygulamıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen en son fırlatmanın gelişmiş bir hipersonik füze olduğu bildirilirken, füzenin Japonya Denizi'ne düştüğü açıklandı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzenin ABD için hiçbir tehdit oluşturmadığını ifade edilmesine rağmen ABD Federal Havacılık İdaresi Batı kıyılarından ticari uçuşları geçici olarak durdurdu.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin devam eden füze denemelerinin, Kuzey Kore Lideri Kim Jung Un'un geçtiğimiz yılın ocak ayında ileri teknolojiyi test etmek için belirlediği bir politikanın parçası gibi göründüğünü ifade etti.

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