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Kuzey Kore'nin füze denemesine ABD'den yaptırım geldi

#Kuzey Kore#ABD#Yaptırım
Kuzey Korenin füze denemesine ABDden yaptırım geldi

ABD, Kuzey Kore’nin hipersonik füze denemesi gerçekleştirmesinin ardından 5 Kuzey Koreliye yaptırım uygulandığını açıkladı.

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ABD ve Kuzey Kore arasında füze tartışmaları yeni yaptırım kararı ile devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore’nin hipersonik füze denemesinden sonra Kuzey Kore’ye kitle imha silahları ve balistik füze ile ilgili mal tedarikinden sorumlu 5 kişiye yaptırım uygulandığını duyurdu. Terörizm ve Mali İstihbarat Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, “ABD'nin Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarına ve balistik füze programlarına karşı yürütülen çabalarının bir parçası olan bugünkü yaptırım kararı, ABD'nin Kuzey Kore’nin yasa dışı silah ve malları tedarik etmek için denizaşırı temsilcilerini kullanmaya devam etmesini hedefliyor” dedi. Nelson gerçekleştirilen füze denemesi hakkında ise, “Kuzey Kore’nin son füze denemeleri, uluslararası toplumun diplomasi ve nükleer silahlardan arındırma çağrılarına rağmen yasaklı programları geliştirmeye devam ettiğinin bir başka kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Yaptırım uygulanan kişilerin isimleri Choe Myong Hyon, Sim Kwang Sok, Kim Song Hun, Kang Chol Hak ve Pyon Kwang Chol olarak açıklandı. ABD yönetimi, yaptırım uygulanan Kuzey Korelilerin füze programı konusunda Pyongyang yönetimine hizmet sağlamak veya sağlamaya teşebbüs etmek, yazılım hizmeti sağlamak, kimyasal maddeler tedarik etmek, kitle imha silahlarının yayılmasına maddi katkıda bulunmakla suçlandığını belirtti.

Bugün alınan yaptırım kararının sonucunda, Kuzey Korelilerin ABD’de bulunan tüm mülkiyetleri donduruldu.

Kuzey Kore dün yerel saatle 07.27’de hipersonik füze denemesi iddialarını doğrulamış, füze ile bin kilometre uzaklıktaki hedefin başarıyla vurulduğunu açıklamıştı.

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#Kuzey Kore#ABD#Yaptırım

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