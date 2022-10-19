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Kuzey Akım sabotajının ilk görüntüleri

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#Rusya#Almanya#Kuzey Akım
Kuzey Akım sabotajının ilk görüntüleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 07:00

Rusya’dan Almanya’ya Baltık Denizi’nden uzanan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 27 Eylül’de düzenlenen sabotajın ilk görüntüleri yayınlandı.

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Derin su aracıyla yapılan çekimlerin İsveç tarafından kamuoyuyla paylaşılması, sualtında boru hattına yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini resmen kanıtlamış oldu. İnceleme dört borudan üçünde 50 metre uzunluğunda parçalanma yaşandığını gözler önüne serdi. İsveç Expressen gazetesine göre, boru hattı gözlemiönceki gün Blueye Robotics şirketinin sağladığı robotuyla yapıldı. Su yüzeyinden 80 metre derindeki borular incelenmesi, çok kuvvetli bir patlayıcının etkisine maruz kaldıklarını gösterdi. 1 metre 15 santimetre çapında ve 3.5 santimetre kalınlığına sahip borunun parçalanmış olduğu tespit edildi.Batılı ülkeler sabotajın arkasında Rusya’nın bulunduğunu iddia ederken Moskova; ABD, Ukrayna ve Polonya’ya işaret etmişti.

 

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#Rusya#Almanya#Kuzey Akım

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