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Kuleba: Almanya bu savaşı durdurabilir

#Ukrayna#Dmitro Kuleba#Almanya
Kuleba: Almanya bu savaşı durdurabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya’nın, Ukrayna-Rusya savaşını durdurabileceğini söyledi.

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Alman ARD televizyonunda yayınlanan “Günün Konuları” programına demeç veren Kuleba, “Almanya hem bu savaşı hem de (Rusya lideri Vladimir) Putin’i durdurma kapasitesine sahip” dedi. Almanya’nın daha önceki dönemlerde sürdürdüğü politikanın iflas ettiğini söyleyen Bakan Kuleba, “Geçmişte Berlin, Kiev’e hep Rusya’nın gözüyle ve Moskova ile ilişkiler ışığında baktı. Ama Almanya’nın artık tutumunu değiştirdiğini görüyoruz. Almanya bu tutumunu önceden değiştirmiş olsaydı, bu savaşı engelleyebilirdik” diye konuştu.

‘GELECEĞE BAKALIM’

Ancak geçmişe değil geleceğe bakarak birlikte hareket edilmesini isteyen Kuleba, Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi için Almanya’nın gerekli silahları kendilerine vermesi taleplerini yineledi. Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in istenmeyen ziyaretiyle ilgili olarak da savaş dönemlerinde protokollerin bazen gereken şekilde değerlendiremediğine işaret ederek, bundan üzüntü duyduğunu söyledi.

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#Ukrayna#Dmitro Kuleba#Almanya

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