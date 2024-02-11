Kritik zirve öncesi dikkat çeken Türkiye analizi: Bölgede yeni bir ivmenin habercisi olabilir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile görüşmek üzere 14 Şubat'ta Mısır'a gidiyor.

12 yıllık aradan sonra gerçekleşecek kritik zirve ile ticaret, enerji ve savunma olmak üzere pek çok alanda işbirliğinin ivme kazanması bekleniyor.

Erdoğan-Sisi zirvesi şimdiden dünyanın dikkatini çekmiş durumda.

Kahire'de yapılacak görüşmeyi mercek altına alan Washington, D.C merkezi Al Monitor'den dikkat çeken bir analiz geldi.

Ortadoğu'daki gelişmeler hakkında yaptığı İngilizce yayınlar ile adından sıkça söz ettiren platform 'Doğu Akdeniz'den Etiyopya'ya kadar Erdoğan ile Sisi bölgesel eksen oluşturabilir mi?' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Analizde ikili ilişkilerdeki olumlu seyir ve Türkiye'yin Mısır'a İHA satışına dikkat çekildi ve şu değerlendirmede bulunuldu;

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'İlişkilerdeki buzların erimesi ve İHA satış paketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan Mısır ziyareti, Türkiye-Mısır savunma işbirliğiyle birlikte bölgede yeni bir ivme yaratabilir.'

Erdoğan'ın Mısır ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Mısır'a insansız hava aracı satacağını açıkladığını hatırlatan Al Monitor 'Erdoğan'ın, iki ülke arasında savunma işbirliğinin arttığı bir dönemde Kahire'ye yaptığı tarihi ziyaret, bölgede yeni bir ivmenin habercisi olabilir' yorumunda bulundu.

Türkiye'nin Mısır'a İHA satışı Ortadoğu ve Yunan basınında geniş yer bulmuştu.

Yunan In.gr bu gelişmeyi 'Erdoğan'ın yakında ziyaret edeceği Mısır'a insansız hava aracı sağlayacak' manşeti ile okurlarına duyurmuş, Ahram 'Türk bakan Türkiye'nin Mısır'a İHA sağlamayı kabul ettiğini söyledi' demişti.

Al Mayadeen ise haberinde 'Türkiye Dışişleri Bakanı, Mısır'la normalleşme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretiyle taçlandırılacağını söyledi' ifadelerine yer vermişti.