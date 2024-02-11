Netanyahu'nun IDF'nin Refah'a askeri harekat planına küresel muhalefet

İsrail'in sadık müttefikleri ABD ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu uluslararası toplum, IDF'nin Refah'ta Hamas'a karşı bir askeri operasyon başlatma planlarına açıkça karşı çıktı.





ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby gazetecilere açıkça, sivilleri koruyacak ve onların ölümlerini önleyecek inandırıcı bir plan olmadığı sürece ABD'nin buna karşı çıkacağını söyledi.





Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 'Refah'a yönelik geniş çaplı bir İsrail ordusu saldırısı, yaklaşmakta olan bir insani felaket olacaktır' dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı, İsrail'in Refah'a saldırma ihtimalinin 'derinden endişe verici' olduğunu söyledi.





Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell ise 'İsrail'in Refah'a askeri saldırı düzenlediği yönündeki haberler endişe verici. Bu, zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıplarını daha da kötüleştirecek, felaketle sonuçlanacak' diyerek Netanyahu'nu Refah planına açıkça karşı çıktı.





Wall Street Journal'ın haberine göre Mısır, İsrail'in Mısır sınırındaki Gazze şehrine saldırması durumunda İsrail ile 1979'da imzaladığı barış anlaşmasının riske girebileceği konusunda uyardı.





Suudi Arabistan ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne müdahale çağrısında bulundu.