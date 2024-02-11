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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'in hamlesine dünyadan tepki yağıyor: Müttefiklerinden Netanyahu'ya 'Refah' vetosu

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#İsrail#Gazze#Netanyahu
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailin hamlesine dünyadan tepki yağıyor: Müttefiklerinden Netanyahuya Refah vetosu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 10:49

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünyadan Netanyahu'nun Refah'a saldırma emrine tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail'in sadık müttefikleri ABD ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu uluslararası toplum, IDF'nin Refah'ta Hamas'a karşı bir askeri operasyon başlatma planlarına açıkça karşı çıktı. Pek çok ülkeden peş peşe gelen uyarılar 'Rafah vetosu' olarak lanse edilirken Netanyahu'dan operasyon ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Gazze'de ölü sayısı 28 bin 176'ya ulaştı
Gazzede ölü sayısı 28 bin 176ya ulaştı

Gazze sağlık bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 28 bin 176'ya ulaştığını ve 67 bin 784 kişinin yaralandığını duyurdu.

Al Jaazera: İsrail Refah'ta 'sivil kargaşaya' neden olmaya çalışıyor
Al Jaazera: İsrail Refahta sivil kargaşaya neden olmaya çalışıyor

İsrail güçleri, konutlara yönelik saldırıların yanı sıra artık Refah kentindeki sivil düzeni de hedef alıyor. Son zamanlarda polis departmanları ve personeli sistematik ve kasıtlı olarak hedef alınıyor.


Bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Al Jazeera muhabiri Hani Mahmud, 'Şu ana kadar aralarında soruşturma dairesi müdürü ve emniyet müdürünün de bulunduğu polis personelini öldüren üç ayrı saldırıyı inceliyoruz' dedi.

IMF, Gazze savaşının genişlemesinin ekonomik zararı ağırlaştıracağı konusunda uyardı

Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı Kristalina Georgieva, Gazze'deki savaşın genişlemesinin çatışmanın neden olduğu ekonomik zararı daha da artıracağı konusunda uyardı. Georgieva, küresel ekonominin şu ana kadar dirençli olduğunu kanıtlaması nedeniyle belirsizliklere rağmen genel ekonomik görünümden emin olduğunu söyledi.

İsrail, Mısır'ın Refah endişelerini ciddiye alıyor

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İsrail hükümetinin Refah'a yönelik askeri operasyon konusunda Mısır'ın hassasiyetini ciddiye aldığını söyledi.


İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, "Refeh'teki operasyonla ilgili olarak Mısır'la devam eden bir diyalog vardı ve bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum" dedi.


Netanyahu'nun IDF'nin Refah'a askeri harekat planına küresel muhalefet
Netanyahunun IDFnin Refaha askeri harekat planına küresel muhalefet

İsrail'in sadık müttefikleri ABD ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu uluslararası toplum, IDF'nin Refah'ta Hamas'a karşı bir askeri operasyon başlatma planlarına açıkça karşı çıktı.


ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby gazetecilere açıkça, sivilleri koruyacak ve onların ölümlerini önleyecek inandırıcı bir plan olmadığı sürece ABD'nin buna karşı çıkacağını söyledi.


Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 'Refah'a yönelik geniş çaplı bir İsrail ordusu saldırısı, yaklaşmakta olan bir insani felaket olacaktır' dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı, İsrail'in Refah'a saldırma ihtimalinin 'derinden endişe verici' olduğunu söyledi.


Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell ise 'İsrail'in Refah'a askeri saldırı düzenlediği yönündeki haberler endişe verici. Bu, zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıplarını daha da kötüleştirecek, felaketle sonuçlanacak' diyerek Netanyahu'nu Refah planına açıkça karşı çıktı.


Wall Street Journal'ın haberine göre Mısır, İsrail'in Mısır sınırındaki Gazze şehrine saldırması durumunda İsrail ile 1979'da imzaladığı barış anlaşmasının riske girebileceği konusunda uyardı.


Suudi Arabistan ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne müdahale çağrısında bulundu.

İsrail, Mısır, Katar ve ABD ile rehine görüşmeleri için Kahire'ye üst düzey bir heyet gönderecek

İsrail önümüzdeki hafta Kahire'ye bir heyet göndermeyi planlıyor. Ekibe Mossad Direktörü Dedi Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve emekli Tümgeneral Nitzan Alon liderlik edecek.


Heyet rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alma çabaları üzerinde görüşmek üzere CIA Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Direktörü Abbas Kamel ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al-Thani ile bir araya gelecekler.

Netanyahu: Refah'ta faaliyet göstermememiz gerektiğini söyleyen, savaşı kaybettiğimizi söylüyor demektir
Netanyahu: Refahta faaliyet göstermememiz gerektiğini söyleyen, savaşı kaybettiğimizi söylüyor demektir

İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazar günü ABC News'e açıklamalarda bulundu. ABD'li haber platformunun sorularını yanıtlayan Netanyahu 'Hiçbir durumda Refah'a girmemeliyiz diyenler, aslında savaşı kaybedin diyorlar' dedi.


Netanyahu İsrail'in sivillerin bölgeyi terk edebilmeleri için güvenli geçişlerine izin vermeyi planladığını belirterek, İsrail'in bölge sakinlerinin tahliye edileceği yer konusunda "ayrıntılı bir plan üzerinde çalıştığını" sözlerine ekledi.

İsrail'in BM elçisi UNRWA başkanını istifaya çağırdı

İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi, UNRWA şefini, BM kurumunun okullarının Hamas tarafından kullanıldığı iddiasıyla ilgili sorumluluğu üstlenmeye ve istifa etmeye çağırdı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGazze'de ölü sayısı 28 bin 176'ya ulaştı
timelineAl Jaazera: İsrail Refah'ta 'sivil kargaşaya' neden olmaya çalışıyor
timelineIMF, Gazze savaşının genişlemesinin ekonomik zararı ağırlaştıracağı konusunda uyardı
timelineİsrail, Mısır'ın Refah endişelerini ciddiye alıyor
timelineNetanyahu'nun IDF'nin Refah'a askeri harekat planına küresel muhalefet
timelineİsrail, Mısır, Katar ve ABD ile rehine görüşmeleri için Kahire'ye üst düzey bir heyet gönderecek
timelineNetanyahu: Refah'ta faaliyet göstermememiz gerektiğini söyleyen, savaşı kaybettiğimizi söylüyor demektir
timelineİsrail'in BM elçisi UNRWA başkanını istifaya çağırdı
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#İsrail#Gazze#Netanyahu

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