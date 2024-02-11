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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Gazze sağlık bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 28 bin 176'ya ulaştığını ve 67 bin 784 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail güçleri, konutlara yönelik saldırıların yanı sıra artık Refah kentindeki sivil düzeni de hedef alıyor. Son zamanlarda polis departmanları ve personeli sistematik ve kasıtlı olarak hedef alınıyor.
Bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Al Jazeera muhabiri Hani Mahmud, 'Şu ana kadar aralarında soruşturma dairesi müdürü ve emniyet müdürünün de bulunduğu polis personelini öldüren üç ayrı saldırıyı inceliyoruz' dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı Kristalina Georgieva, Gazze'deki savaşın genişlemesinin çatışmanın neden olduğu ekonomik zararı daha da artıracağı konusunda uyardı. Georgieva, küresel ekonominin şu ana kadar dirençli olduğunu kanıtlaması nedeniyle belirsizliklere rağmen genel ekonomik görünümden emin olduğunu söyledi.
İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İsrail hükümetinin Refah'a yönelik askeri operasyon konusunda Mısır'ın hassasiyetini ciddiye aldığını söyledi.
İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, "Refeh'teki operasyonla ilgili olarak Mısır'la devam eden bir diyalog vardı ve bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum" dedi.
İsrail'in sadık müttefikleri ABD ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu uluslararası toplum, IDF'nin Refah'ta Hamas'a karşı bir askeri operasyon başlatma planlarına açıkça karşı çıktı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby gazetecilere açıkça, sivilleri koruyacak ve onların ölümlerini önleyecek inandırıcı bir plan olmadığı sürece ABD'nin buna karşı çıkacağını söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 'Refah'a yönelik geniş çaplı bir İsrail ordusu saldırısı, yaklaşmakta olan bir insani felaket olacaktır' dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı, İsrail'in Refah'a saldırma ihtimalinin 'derinden endişe verici' olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell ise 'İsrail'in Refah'a askeri saldırı düzenlediği yönündeki haberler endişe verici. Bu, zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıplarını daha da kötüleştirecek, felaketle sonuçlanacak' diyerek Netanyahu'nu Refah planına açıkça karşı çıktı.
Wall Street Journal'ın haberine göre Mısır, İsrail'in Mısır sınırındaki Gazze şehrine saldırması durumunda İsrail ile 1979'da imzaladığı barış anlaşmasının riske girebileceği konusunda uyardı.
Suudi Arabistan ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne müdahale çağrısında bulundu.
İsrail önümüzdeki hafta Kahire'ye bir heyet göndermeyi planlıyor. Ekibe Mossad Direktörü Dedi Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve emekli Tümgeneral Nitzan Alon liderlik edecek.
Heyet rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alma çabaları üzerinde görüşmek üzere CIA Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Direktörü Abbas Kamel ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al-Thani ile bir araya gelecekler.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazar günü ABC News'e açıklamalarda bulundu. ABD'li haber platformunun sorularını yanıtlayan Netanyahu 'Hiçbir durumda Refah'a girmemeliyiz diyenler, aslında savaşı kaybedin diyorlar' dedi.
Netanyahu İsrail'in sivillerin bölgeyi terk edebilmeleri için güvenli geçişlerine izin vermeyi planladığını belirterek, İsrail'in bölge sakinlerinin tahliye edileceği yer konusunda "ayrıntılı bir plan üzerinde çalıştığını" sözlerine ekledi.
İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi, UNRWA şefini, BM kurumunun okullarının Hamas tarafından kullanıldığı iddiasıyla ilgili sorumluluğu üstlenmeye ve istifa etmeye çağırdı.