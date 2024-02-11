Süreç satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı... ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak günü Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den 15 günlük süre içinde itiraz gelmedi.

Başka bir deyişle 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı.

Bu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirlenmiş durumda.

ABD Büyükelçisi Flake konu ile ilgili açıklamasında bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı.

Flake açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Kongre’nin bu hafta, Türkiye’nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye’nin F-16 filosu, NATO’nun gücü açısından hayati önem taşımakta, Müttefikler’in gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır.'

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F-16 savaş uçağı ilk uçuşunu 1974 yılında gerçekleştirdi. Üstünden 50 yıl geçti ama ABD yapımı uçak hala ilk günkü kadar önemli.

Dünyada F-16'lara talep sürüyor. ABD geçen yıl Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16'ların, pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının hemen ardından Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi.

Türkiye ise 2021'de filosu için ABD'den 40 adet F-16 uçak satın almak istedi.