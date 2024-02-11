×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Süreç satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı... ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#F-16#ABD
Süreç satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı... ABD Büyükelçisi Flaketen F-16 açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 10:33

ABD'nin F-16 satışına Kongre'deki itiraz süresi doldu. 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlanırken ABD Büyükelçisi Flake bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak günü Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den 15 günlük süre içinde itiraz gelmedi.

Başka bir deyişle 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı.

Bu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirlenmiş durumda.

ABD Büyükelçisi Flake konu ile ilgili açıklamasında bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı.

Flake açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Kongre’nin bu hafta, Türkiye’nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye’nin F-16 filosu, NATO’nun gücü açısından hayati önem taşımakta, Müttefikler’in gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır.'

Haberin Devamı

Süreç satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı... ABD Büyükelçisi Flaketen F-16 açıklaması

F-16 savaş uçağı ilk uçuşunu 1974 yılında gerçekleştirdi. Üstünden 50 yıl geçti ama ABD yapımı uçak hala ilk günkü kadar önemli.

Dünyada F-16'lara talep sürüyor. ABD geçen yıl Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16'ların, pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının hemen ardından Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi.

Türkiye ise 2021'de filosu için ABD'den 40 adet F-16 uçak satın almak istedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#F-16#ABD

BAKMADAN GEÇME!