Kritik zirve dünyada böyle yankılandı: Putin yardım istedi... AFP'den Erdoğan vurgusu: Kilit oyuncu

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen Haber ise dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Moskova, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını dünyaya ilan etti.

Bu karar ile dünya çapında milyonlarca kişinin hayati öneme sahip tahıla erişimi riske girerken anlaşma için Türkiye bir kez daha devrede.

Moskova'nın tahıl koridoru anlaşmasından ayrılmasının beri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen kritik telefon görüşmesi gerçekleşti.

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Görüşme ve sonrasında gelen açıklamaları uluslararası haber ajanları 'acil' kodu ile abonelerine servis ederken pek çok yayın organı gelişmeleri manşetine taşıdı.

'Erdoğan, Putin'i Ukrayna'daki gerilimi tırmandırmamaya çağırdı' başlığını kullanan Agence France-Presse (AFP) Erdoğan'ın süreçteki önemine dikkat çekti ve 'Erdoğan, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatlarının Karadeniz'den güvenli bir şekilde geçişine izin veren, artık çökmüş olan anlaşmada kilit bir oyuncuydu' dedi.

PUTİN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Katar merkezli Al Jazeera Putin'in Afrika'ya tahıl ihraç etmek için Erdoğan'dan yardım istediğini yazdı.

Haberde 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya'nın tahıllarını gıda kıtlığı yaşayan Afrika ülkelerine ihraç etmesine yardım etmesini istedi' ifadesine yer verildi.

İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022’de, ardından 19 Mart 2023’te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı’ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.

Putin'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını aktaran ABD merkezli CNBC son dönemde bunun Rus lider için ne kadar nadir bir hamle olduğunu hatırlattı ve ' Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlarından aranan Putin, bu yıl yurt dışına resmi bir ziyarette bulunmadı' dedi.

Yunan Proto Thema gazetesi Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının gıda güvenliği açısından önemine vurgu yaptığını belirtti ve 'Putin Türkiye'yi ziyaret etmeyi kabul etti' dedi.

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Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile Karadeniz ihtilafında herhangi bir tırmanıştan kaçınma çağrısında bulundu' dedi.

Al Arabiya 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i gerilimi tırmandıracak adımlar atmamaya çağırdı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Tahıl Koridoru anlaşması, Türkiye ve BM arabuluculuğunda 27 Temmuz 2022’de imzalanmıştı. Anlaşma gereği Ukrayna’nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzhne limanlarından gelen ürünler İstanbul Boğazı’nda; BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’dan heyetlerin bizzat gemiye çıkarak yaptığı denetimlere tabi tutuluyordu..

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Ethnos 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde Karadeniz anlaşmasını yeniden tesis etmek için diplomatik alanda çalışmaya devam edeceğini söylerken, gerginlikten kaçınmasını istedi' dedi.

Berliner Zeitung Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğinin resmiyet kazandığını yazdı. Alman gazete 'Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden başlatma çabalarını şiddetle sürdüreceğini açıkça belirtti.

Wion 'Rusya, Erdoğan'dan Afrika'ya tahıl ihracatına yardım etmesini istedi' başlığını attı.

Bölgedeki gelişmeleri canlı bloğu üzerinden okurlarına aktaran Tagesschau 'Erdoğan, Putin'i toplantıya davet etti' başlığını attı.

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The New Arab 'Erdoğan, Putin görüşmesinde tahıl anlaşmasının önemini vurguladı' dedi.

Gözden Kaçmasın Rusya yine Ukrayna tahıl limanlarını vurdu Haberi görüntüle

Hidustan Times 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için hayati önem taşıyan tesisleri vurmasının ardından Çarşamba günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e gerilimi daha fazla tırmandırmamaya çağırdı' dedi.

Putin'in Türkiye'ye geleceğini belirten Al Monitor 'Türk lider Erdoğan, Putin'i tahıl anlaşmasına geri getirmek için diplomasiye devam edeceğini söylüyor' dedi.

Çin merkezli Xinhua ise haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile Çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova'nın çıkarları güvence altına alınırsa Karadeniz tahıl anlaşmasına geri döneceğini söyledi.'