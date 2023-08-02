Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki kritik görüşme sona erdi: Tahıl Koridoru vurgusu

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Rusya Devlet Başkanı Puti'in, Rusya- Afrika Zirvesi’nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceklerini duyurması ile dünyadaki tüm gözler bugün gerçekleştirilecek görüşmeye çevrilmişti. Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında beklenen telefon görüşmesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.



İLK AÇIKLAMA GELDİ: PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki lider Sayın Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya’nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye’ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.



TAHIL KORİDORU VURGUSU

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Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “barış köprüsü” olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin önemine vurgu yaptı.

Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23’ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15’ler oranında arttığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti."



"TALEPLER KARŞILANDIĞINDA TAHIL ANLAŞMASINA DÖNÜLECEK"



İki liderin görüşmesinin önemli gündem maddelerinden biri olan ve tüm dünyanın gözünün çevirdiği Tahıl Koridoru anlaşmasının geleceğine ilişkin açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov "Talepler karşılandığında tahıl anlaşmasına dönülecek." ifadelerini kullandı.



RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

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Türkiye BM'nin aracılığı ile İstanbul'da imzalanan Karadeniz tahıl anlaşması dünyadaki gıda krizinin önüne geçerken, Rusya geçtiğimiz günlerde kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle daha önce iki kez uzatılan tahıl anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu.

Moskova koşullarının sağlanması durumunda anlaşmanın yeniden başlayacağını kaydederken, Batı medyası Rus yönetiminin başta ABD olmak üzere Batı’nın ödemeler ve sigorta işlemleri gibi alanlarda uygulanan yaptırımları esnetmesi için baskı kurduğunu öne sürüyor.

ERDOĞAN: PUTİN'İN BU İNSANİ KÖPRÜNÜN DEVAMINI İSTEDİĞİNE İNANIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin açıklamasında "Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz Girişimi insani mülahazaların çatışma dinamiklerine galebe çaldığının ispatlayan bir projedir. Bu girişim önemli bir diplomatik başarı olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Böylece gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesinin önüne geçildi. Karadeniz Girişiminin devam etmesine atfettiğimiz önemi farklı vesilelerle dile getirdik. Bu amaçla diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

