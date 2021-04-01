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Dünya
Haber Giriş: 01.04.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Kremlin'den Ukrayna açıklaması

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Kremlin'den Ukrayna açıklaması

Kremlin'den Ukrayna ile artan tansiyon sonrası yeni bir açıklama geldi. Rusya, sınır bölgesindeki askeri manevraların kendi güvenliği için yapıldığını ve kimseye tehdit olmadığını savundu.

Kremlin'den Ukrayna ile artan tansiyon sonrası yeni bir açıklama geldi. Rusya, sınır bölgesindeki askeri manevraların kendi güvenliği için yapıldığını ve kimseye tehdit olmadığını savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı Rusya yanlısı ayrılıkçılara yönelik silahlı çatışmayı kışkırtmakla ve daha önce yapılan anlaşmaları yerine getirmemekle suçlamıştı.

Yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın "agresifliği" karşısında, "ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını" bir kez daha teyit ederek konuya ABD'yi de dahil etmişti.

Putin, Ukraynayı çatışmaları kışkırtmakla suçladı
Putin, Ukrayna'yı çatışmaları kışkırtmakla suçladı

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Dün akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Putin, Ukrayna başkomutanının Rusya'yı Ukrayna sınırları yakınlarında bir askeri yığınak yapmakla suçlamasına yanıt verdi.

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'nın temas hattında kışkırttığı silahlı çatışmaların tırmandığı belirtilirken, Temmuz 2020'de imzalanan anlaşmanın fiilen reddi konusunda ciddi endişelerimiz var denildi.

Kremlin, Ukrayna'ya yerel ayrılıkçı güçlerle diyalog yapma çağrısını yineledi.

 

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