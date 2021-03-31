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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 31.03.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Putin, Ukrayna'yı çatışmaları kışkırtmakla suçladı

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Putin, Ukrayna'yı çatışmaları kışkırtmakla suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı Rusya yanlısı ayrılıkçılara yönelik silahlı çatışmayı kışkırtmakla ve daha önce yapılan anlaşmaları yerine getirmemekle suçladı.

Dün akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Putin, Ukrayna başkomutanının Rusya'yı Ukrayna sınırları yakınlarında bir askeri yığınak yapmakla suçlamasına yanıt verdi.

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'nın temas hattında kışkırttığı silahlı çatışmaların tırmandığı belirtilirken, Temmuz 2020'de imzalanan anlaşmanın fiilen reddi konusunda ciddi endişelerimiz var denildi.

Kremlin, Ukrayna'ya yerel ayrılıkçı güçlerle diyalog yapma çağrısını yineledi.

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