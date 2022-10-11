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Kremlin'den flaş Ukrayna uyarısı: Acı verici olur!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Peskov
Kremlinden flaş Ukrayna uyarısı: Acı verici olur
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 14:58

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının yankıları sürerken Rusya'dan uyarı gibi bir ABD açıklaması geldi.

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Rusya'nın dün imza attığı füze saldırılarının ardından bölgede tansiyon zirvede.

Ülkenin dört bir yanında sivil can kayıplarına neden olan saldırı sonrası ABD flaş bir hamle yaparak Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemi sağlama kararı almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüşen ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemleri sağlama sözü vermesine Rusya'dan yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya söz konusu savunma sistemini vermesinin savaşın uzaması anlamına geleceğini belirtti.

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Peskov, bu durumun 'Ukrayna'ya acı vereceğini' belirterek Kiev'e de gözdağı verdi.

Peskov, teslimatların Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonundaki hedeflerini değiştirmeyeceğinin de altını çizdi.

Kremlinden flaş Ukrayna uyarısı: Acı verici olur

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Cumartesi günü Kırım ile Rusya'yı bağlayan köprünün vurulmasına Rusya'nın yanıtı ağır olmuş, başta Kiev, Harkiv, Dnipro ve Lviv olmak üzere pek çok Ukrayna kenti Rus füzelerinin hedefi olmuştu.

PUTİN VURULAN HEDEFLERİ AÇIKLADI

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırıların Ukrayna'nın askeri, enerji ve iletişim altyapısını hedef aldığının altını çizdi.

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Putin, saldırıların devam etmesi durumunda Rusya'nın yanıtının şiddetinin de artacağını belirtti.

Rus lider, 'Adli tıp ve elde edilen diğer verilere göre patlamanın Rusya'nın sivil ve stratejik altyapısını hedef alan bir terör eylemi olduğu görülüyor. Terör eyleminin azmettiricilerinin, organizatör ve faillerin de Ukrayna istihbaratından olduğu açıktır. Kiev rejimi, uzun süredir terör yöntemleri kullanıyor. Bunlar arasında hem Ukrayna'da hem de Rusya'da kamuya mal olmuş kişilerin, gazetecilerin, bilim adamlarının öldürülmesi de var. Bunlar, 8 yıldan uzun süredir Donbass şehirlerine yönelik terörist saldırılardır' ifadelerini kullandı.

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PUTİN'DEN TÜRKAKIM İDDİASI

Ukrayna istihbaratı tarafından Rusya'nın enerji altyapılarına da saldırılar planlandığını öne süren Putin, 'Ukrayna istihbaratı tarafından sadece Kursk'taki nükleer santrale karşı 3 ayrı terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu 3 ayrı saldırıda aynı nokta zarar gördü. Alınan tedbirlerle bu hasarlara anında müdahale edildi ve ciddi sonuçların önüne geçildi. Ancak aralarında Türk Akımı doğalgaz boru hattının bir bölümü de dahil, ülkemizin elektrik santrallerine ve gaz boru hatlarına bir dizi terör saldırısı düzenleme girişimlerinde bulunulmuştur. Bu terör saldırıları, faillerin ifadeleri ve nesnel kanıtlarla da doğrulanmıştır' şeklinde konuştu.

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Öte yandan, Kuzey Akım boru hattında yaşanan gaz sızıntısı ile ilgili de ABD ve Batılı ülkelerin sabotaj gerçekleştirdiğini iddia eden Putin, bu olayın da sorumlularını bildiklerini söyledi.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Peskov

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