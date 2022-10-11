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Son dakika: Lavrov açıkladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Lavrov#Dünya
Son dakika: Lavrov açıkladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astanada Putin ile görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 13:36

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Astana'da bir araya geleceğini açıkladı. Lavrov, 'ABD, Putin - Biden görüşmesi önerirse değerlendiririz' dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, devlet televizyonunda önemli açıklamalara imza attı.

Rus bakan, 'Putin ile Erdoğan bu hafta Astana'da bir araya gelecek' dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise liderlerin Perşembe günü görüşeceği bilgisine yer verildi. İki liderin Ukrayna'daki son durum ve ikili ilişkiler hakkında görüşecekleri açıklandı.

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Açıklamada G7 toplantısı öncesinde Batı ile daha fazla 'çatışma' beklediğinin altı çizildi.

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'AMERİKALILAR UZUN SÜREDİR BU SAVAŞA FİİLEN KATILIYOR'

Ukrayna'daki savaş ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Lavrov,  'Amerikalılar uzun süredir bu savaşa fiilen katılıyor' dedi.

'Bu savaş Anglo-Saksonlar tarafından kontrol ediliyor' diyen Lavrov, ABD'nin önermesi durumunda Putin - Biden görüşmesini değerlendireceklerinin de altını çizdi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby de dahil olmak üzere yetkililerin ABD'nin müzakerelere açık olduğunu ancak Rusya'nın bunu reddettiğinin hatırlatılması üzerine Lavrov şu ifadeleri kullandı;

'Bu bir yalan. Temas kurmak için ciddi bir teklif almadık.'

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#Rusya#Lavrov#Dünya

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