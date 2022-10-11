Ukrayna savaşında son durum: Zelenski intikam yemini etti... İşte Ukrayna'nın ilk hedefi!

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Ukrayna dün patlama seslerine uyandı. Cumartesi günü Kiev ile Rusya'yı bağlayan köprünün vurulmasına Rusya'nın yanıtı ağır oldu.

Başta Kiev, Harkiv, Dnipro ve Lviv olmak üzere pek çok Ukrayna kenti Rus füzelerinin hedefi oldu.

14 kişinin canına mal olan saldırılar sonrası Zelenski'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ukrayna lideri saldırı sonrası yaptığı açıklamada intikam yemini etti.

Zelenski, savaş alanını Rus birlikleri için 'daha acı verici' hale getirme sözü verdi.

Ukrayna'nın ilk hedefini açıklayan Zelenski, bir an önce hava savunma sistemine kavuşmaları gerektiğinin altını çizdi.

Zelenski hava savunma sistemini 'bir numaralı öncelik' olarak tanımladı.

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SALDIRI SONRASI ABD HAREKETE GEÇTİ

'İşgalciler zaten savaş alanında bize karşı koyamazlar, bu yüzden bu teröre başvuruyorlar' diyen Zelenski'nin çağrısına ABD ve Almanya'dan yanıt geldi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşına Washinton'un ülkeye gelişmiş hava sistemleri sağlayacağının sözünü verdi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin de birkaç gün içinde Ukrayna'ya hava savunma sistemi gönderme kararı aldı.

Başka bir deyişle dün Putin'in emri ile gerçekleşen saldırılar sonrası Ukrayna aylardır talep ettiği hava savunma sistemlerine kavuşmuş oldu.

PUTİN VURULAN HEDEFLERİ AÇIKLADI

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırıların Ukrayna'nın askeri, enerji ve iletişim altyapısını hedef aldığının altını çizdi.

Putin, saldırıların devam etmesi durumunda Rusya'nın yanıtının şiddetinin de artacağını belirtti.

Rus lider, 'Adli tıp ve elde edilen diğer verilere göre patlamanın Rusya'nın sivil ve stratejik altyapısını hedef alan bir terör eylemi olduğu görülüyor. Terör eyleminin azmettiricilerinin, organizatör ve faillerin de Ukrayna istihbaratından olduğu açıktır. Kiev rejimi, uzun süredir terör yöntemleri kullanıyor. Bunlar arasında hem Ukrayna'da hem de Rusya'da kamuya mal olmuş kişilerin, gazetecilerin, bilim adamlarının öldürülmesi de var. Bunlar, 8 yıldan uzun süredir Donbass şehirlerine yönelik terörist saldırılardır' ifadelerini kullandı.

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PUTİN'DEN TÜRKAKIM İDDİASI

Ukrayna istihbaratı tarafından Rusya'nın enerji altyapılarına da saldırılar planlandığını öne süren Putin, 'Ukrayna istihbaratı tarafından sadece Kursk'taki nükleer santrale karşı 3 ayrı terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu 3 ayrı saldırıda aynı nokta zarar gördü. Alınan tedbirlerle bu hasarlara anında müdahale edildi ve ciddi sonuçların önüne geçildi. Ancak aralarında Türk Akımı doğalgaz boru hattının bir bölümü de dahil, ülkemizin elektrik santrallerine ve gaz boru hatlarına bir dizi terör saldırısı düzenleme girişimlerinde bulunulmuştur. Bu terör saldırıları, faillerin ifadeleri ve nesnel kanıtlarla da doğrulanmıştır' şeklinde konuştu.

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Öte yandan, Kuzey Akım boru hattında yaşanan gaz sızıntısı ile ilgili de ABD ve Batılı ülkelerin sabotaj gerçekleştirdiğini iddia eden Putin, bu olayın da sorumlularını bildiklerini söyledi.