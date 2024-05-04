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Kremlin: Macron çok tehlikeli konuşuyor

Güncelleme Tarihi:

#Emmanuel Macron#Ukrayna#Rusya
Kremlin: Macron çok tehlikeli konuşuyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Ukrayna’nın yenilgiye uğratılmaması için gerekirse ülkeye asker göndermeye hazırız” sözlerine Rusya’dan tepki açıklaması geldi.

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Macron’a cevabı Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov vererek, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Ukrayna’ya asker göndermeye hazır olduklarını son dönemde sık sık duymaya başladık. Bu tür beyanları ciddi ve son derece tehlikeli sözler olarak kayda alıyoruz. Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekâtı başlattığı günden bu yana ulaşmayı amaçladığı hedeflerin değişmediğini de bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

‘150 BİN RUS ASKER ÖLDÜ’

Paris-Moskova hattında son dönemde artan tansiyon dikkat çekerken dün Fransa’dan yeni bir açıklama daha geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Rus bağımsız Novaya Gazeta Europe’ye verdiği röportajda Moskova’nın Ukrayna savaşında 150 bin Rus askerin öldüğünü öne sürdü. Sejourne 350 bin de yaralı asker olduğunu savundu. Bakan “Avrupa ve ortakları gerektiği sürece birlik ve kararlılık içinde kalacaktır. Rusya’nın askeri başarısızlığı şimdiden ortadadır. Rus askeri kayıplarının 150 bini ölü olmak üzere 500 bin olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

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#Emmanuel Macron#Ukrayna#Rusya

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