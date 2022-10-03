Kremlin kaynaklarından gündeme bomba gibi düşecek sözler… İtiraf Putin’in çevresinden geldi! Rus lider panik içinde  

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Cepheden gelen haberler ve Moskova’dan sızan bilgiler Rus ordusunun aslında Rusya’nın ortaya koymaya çalıştığı kadar rahat bir durumda olmadığını gösteriyor.

Kremlin içinden kaynaklar, adlarının gizli kalması koşuluyla İngiliz basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. The Telegraph’ta yer alan haberde, Kremlin’de görev yapan üst düzey yetkililer Rusya’nın savaştaki durumu ve Putin’in içinde bulunduğu duruma dair akılalmaz sözler sarf ediyor… Ukraynalıların ele geçirdiği bir Rus tankı

ÜST DÜZEY RUS YETKİLİLER DIŞ BASINA KONUŞTU

Dış basına son birkaç hafta içinde konuşanlar arasında kamu ve özel şirketlerdeki 15 memur, milletvekili ve yöneticiler var. Bunların yarısından fazlası üst düzey yöneticiler.

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Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan bu Rus ‘seçkinleri’, askeri çatışmanın önümüzdeki aylarda tırmanacağını söyledi. Ancak genel kanı Rusya kaybederse ne olacağını kimsenin tahmin edemeyeceği yönünde.

Rus ordusunun savaşın başlamasından bu yana aldığı en önemli yenilgi, Rusya içindeki durumu çarpıcı biçimde değiştirdi. Kaynaklar, Ukrayna taarruzunun Kremlin'i seferberlik ilan etmeye ve Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakı için referanduma gitmeye zorladığını söyledi. Rus ordusu yenilgi aldığı bölgelerde askeri araçlarını bırakıp kaçıyor

"PUTİN'İN KAYBETME ŞANSI YOK"

Kremlin'e yakın bir kaynak “Putin'in kaybedemez, bu yüzden durumu acilen tersine çevirmesi gerekiyor.” dedi.

Vladimir Putin cephedeki yenilgiler karşısında aceleci ve gizli kararlar alıyor, Kremlin'in içindekiler Rus liderin ‘koordinasyon eksikliği’ ve Ukrayna'da büyük aksiliklerle karşı karşıya kalırken askeri şeflerine danışmamakla suçlandığını söylüyor.

Kaynak, Putin'in mantığını sert bir ironi ile açıklayarak ve referandumların seferberliği haklı çıkarmak için bir bahane olduğunun altını çizerek, nükleer savaş tehdidi Batılı politikacılara bir mesaj yorumunu yaptı ve ekledi:

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“Mesaj şu, unutmayın, Ukrayna'nın bizi yenmeye hakkı yok. Silah tedarik ederek sadece Ukrayna'nın ölümünü geciktiriyorsunuz."

"KİMSE KİMSEYE BİR ŞEY AÇIKLAMIYOR"

İngiliz basınına konuşan kaynakların çoğu seferberliği öngörmüş olsa da, çoğu Putin'in aceleciliğinden ve planlarını açıklamaktaki isteksizliğinden şikayet etti. Hükümete yakın bir hoşnutsuz kaynak “Kimse kimseye bir şey açıklamıyor” dedi.

Devlete ait bir bankanın başkanı Rusya liderinin tüm kararları danışmadan almasından son derece endişe duyduğunu söyledi. Hükümete yakın bir başka kaynaksa "Putin herkese farklı şeyler söylüyor" dedi ve bunun sadece ekonomi için değil, savaşın nasıl yürütüldüğü için de geçerli olduğunu söyledi.

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Seferberlik ilanıyla orduya çağırılan 300.000 yedek asker sadece bir oyalama. Hükümete yakın bir kaynak, şimdi kısmi ama sonra kitlesel seferberlik ve bundan sonra taktik nükleer silahlar olacak” diyor.

Hükümet aktif olarak Rusya'dan programcıların ve teknoloji yöneticilerinin kaçışını engellemeye çalışıyor. Ancak muafiyet için çalışan listelerini derleyenler sadece BT şirketleri değil. Büyük bir şirketten bir yönetici süreci şöyle tanımladı:

"Şirketler, sektöre özel bakanlıkları aracılığıyla savunma bakanlığına listeler gönderiyor ve bu listeler daha sonra onları askere alma görevlilerine iletiyor." SEFERBERLİKTEN KİMLER KAÇABİLDİ?

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Yetkililer benzer bir şema kullanarak muafiyet alıyorlar. Bir orta düzey federal yetkili, yöneticilerin muafiyet için çalışan listelerini savunma bakanlığına nasıl gönderdiğini anlattı. Sürecin henüz düzgün bir şekilde kurulmadığını ve çağrılan birçok kişinin memuriyet kimliklerini göstererek kaçmaya çalıştığını kabul ediyor.

Devlete ait şirketlerin yetkilileri, milletvekilleri ve çalışanları için muafiyetler ailelerini kapsamıyor. Askerlik çağındaki erkek akrabaları olanların hapisten çıkma kartları yok. Kaynaklarımız, birçok kamu görevlisinin ağabeyleri, oğulları ve yeğenleri için şimdiden uçak bileti alıp yurtdışına gönderdiğini söylüyor. Bazıları akrabalarının çağrıldığını zaten görmüş.

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Ancak, herkes akrabalarını muafiyet için müzakere edemez veya ülke dışına gönderemez.

"Ya biri öğrenirse? Vatan düşmanı ilan edilip hapse atılacağım.”

Hükümete yakın bir kaynak, korku elle tutulur, insanlar şok ve sürekli endişe içinde dedi. Aynı zamanda Putin'in elitleri arasında savaşmaya hazır olanlar da var.

RUSYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kaynaklardan biri gerekirse cepheye gideceğine dair dış basına güvence verdi. Kararının gerekçelerini ise görev duygusu ve Ukrayna'yı Nazizmden kurtarma ihtiyacı olarak açıkladı. Birkaç milletvekili, senatör ve bölge parlamenterleri cepheye gitme niyetlerini kamuoyuna açıkladılar. Devlete ait bir şirketin başkanına göre, Rus toplumu savaşa karşı tutumlarında kutuplaşmış durumda.

Yaklaşan felaketin farkında olmasına rağmen, Rusya'nın seçkinleri arasında kimse uzun süredir Putin'i savaşı durdurmaya ikna etmeye çalışmadı. İlk aylarda, denetim odası başkanı Alexei Kudrin gibi isimler Putin'e kararlarının sonuçlarını açıklamaya çalışırken, bugün bu olmuyor.

Telegraph’a konuşan kaynaklara göre Putin, Rusya'nın düşmanlarla ve NATO'nun entrikalarıyla çevrili olduğu mantrasını hâlâ tekrarlıyor. Onunla konuşmak anlamsız…

“Ülke dışına tek yön bilet alabilirsiniz. Ama sonra ne? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Yanınıza 10.000 dolardan fazlasını alamazsınız” dedi hükümete yakın üst düzey bir yetkili. "YENİLİRSEK RUSYA ÖLÜR"

Rus hükümet yetkilileri - hem Ukrayna'daki savaşın destekçileri hem de buna içeriden karşı çıkanlar - savaşın nihai amacını ve olası sonuçlarını belirtmeyi zor buluyorlar.

"Kazanmamız gerektiği açık. Bu mümkün olan tek seçenek. Bunun olmasını sağlamak için her şeyi yapmalıyız ve şimdi yapmalıyız. Bu tren zaten çalışıyor ve biz onun içindeyiz: Çıkmanın sadece iki yolu var.”

Rusya kaybederse ne olur diye sorulduğunda kaynaklar böyle bir senaryo hayal edemediğini söyledi. Ve çoğu Rus yetkilinin ağzından düşürmediği sözleri tekrarladı:

“Batı Rusya'yı yok etmek istiyor ve Ukrayna ile bir savaşta yenilgi Rusya'nın ölümü anlamına gelecek.”