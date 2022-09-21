Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman yapılacak? İşte konuşulan tarih...

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü ve cenaze töreni bir haftadır dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri. Pazartesi günü yapılan görkemli cenaze töreni sonrası gözler bundan sonra gerçekleştirilecek bir diğer törene çevrildi: Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni.

ALTIN KÜRE OPERASYONU

Kral'ın taç giyme töreninin planlaması 'Altın Küre Operasyonu' adı altında devam ediyor. Dünyaya yeni görünümlü monarşinin nasıl işleyeceğini göstermeye hevesli olduğu iddia edilen Kral'ın taç giyme törenini yeni döneme damga vurmak için kullanması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN TARİH! ANNESİNİN TAÇ GİYDİĞİ TARİHE DENK GETİRECEK

Peki merakla beklenen tören için tarih belli oldu mu? İngiliz medyası Kral Charles'ın taç giyme törenine dair görüşlerini zaten paylaştığını belirterek, söz konusu tarihe dair dikkat çeken bir tahminde bulundu.

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İngiliz kaynaklara göre yeni hükümdar taç giyme törenini annesi Elizabeth'in taç giymesinin 70. yıldönümüne denk gelen 2 Haziran tarihinde yapmayı planlıyor.



Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreninden bir kare

Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreninin hazırlıkları tacı kabul ettiği Şubat 1952'de başlamıştı. Ancak kraliçe olarak taç giymesi tahta oturmasından 16 ay sonra 2 Haziran 1953 tarihinde gerçekleşmişti.



DAHA KISA, DAHA KÜÇÜK VE DAHA EKONOMİK...



İngiliz Dailymail gazetesi bugün yayınladığı haberinde Kral'ın töreninin, annesinin taç giyme törenine göre 'daha kısa, daha küçük ve daha ekonomik' olmasının beklendiğini yazdı.

Kral bu kararı ile hem İngiltere'yi saran 'yaşam maliyeti krizi' konusunda tepki çekmeyecek hem de halka ve dünyaya, zayıflamış olduğu düşünülen monarşinin bundan sonra nasıl işleyeceğini gösterecek.



"ALKIŞLANACAK HAREKET"

İngiliz medyası sadece İngiltere'yi değil tüm Avrupa'yı etkileyen krizin ortasında Kral'ın taç giyme töreninin maliyetlerini düşürmesini 'alkışlanacak bir hareket' olarak yorumladı.

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Kraliçe Elizabeth'in 1953'de gerçekleştirilen taç giyme töreni o zamanlar 1.57 milyon sterline mal olmuştu. O paranın bugünkü karşılığının 45 milyon sterlin civarında olduğu düşünülüyor.

GELENEKSEL UNSURLAR DEĞİŞMEYECEK

Kral Charles için düzenlenecek taç giyme töreninde geleneksel unsurların değişmesi beklenmiyor. Kral'ın Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Hindu ve Budist dahil olmak üzere farklı inançlardan üyeleri davet ederek Birleşik Krallık'taki çeşitliliği kutlamaya ve korumaya çalışacağı düşünülüyor.



TAÇ GİYME TÖRENİNİN HEMEN YAPILMASINI İSTEMİYOR

The Sun gazetesinin ulaştığı kraliyetten bir yetkili, Kral Charles'ın tören konusunda aceleci olmadığını ve daha yapılacak çok fazla planlama olduğunu belirtti. Dünyadaki son gelişmelere göre taç giyme töreninin önümüzdeki sene Mayıs ya da Haziran ayında yapılabileceğini belirten gazete Kral'ın taç giyme töreni için 2 Haziran'ı seçme ihtimalinin doğal olduğunu yazdı.

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Annesinin ölümü sonrası kral rolüyle birçok kraliyet törenine katılan, dünya liderlerini Buckingham Sarayı'nda ağırlayan ve Kraliçe'nin cenaze törenine liderlik eden Kral Charles'ın taç giyme törenini şuan yapmak istemediği çünkü yas döneminde olduğu belirtiliyor.

TAÇ GİYEN EN YAŞLI KRAL OLACAK

Gelecek yıl düzenlenecek taç giyme töreninde Kral Charles 74, eşi Camilla ise 76 yaşında olacak. Bu da onu açık ara taç giyecek en yaşlı kral yapacak.

İngiltere kralları içinde en yaşlısı, 1830'da 64 yaşında taç giyen 4. William'dı. Kral'ın hükümdarlığı sadece 7 yıl sürmüştü.



KRAL'IN GÖREVLERİ NELER OLACAK? NELER DEĞİŞECEK?

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Yeni Kral, 56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanıdır. Bu ülkelerin 14'ünde aynı zamanda devlet başkanıdır.

Kral, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın devlet başkanı. Ancak yetkileri sembolik ve törensel. Siyasi olarak da tarafsız kalır.

Önemli toplantılar öncesinde brifingler veya imzasını gerektiren belgeler gibi hükümetten gelen günlük gönderiler kırmızı deri bir çanta içinde ona teslim edilir.

Başbakan normalde her Çarşamba günü Buckingham Sarayı'nda Kral'la bir araya gelerek onu hükümet meseleleri hakkında bilgilendirir.

Bu toplantılar tamamen özel olup, konuşulanların resmi bir kaydı yoktur.

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Hükümeti atamak: Genel seçimleri kazanan partinin lideri genellikle Buckingham Sarayı'na çağrılır ve burada resmi olarak hükümeti kurma görevi verilir. Kral ayrıca bir genel seçimden önce de hükümeti resmen fesheder.

Parlamentonun açılışında konuşmak: Kral Parlamentoda yasama yılı açılış törenine katılır. Lordlar Kamarası'nda tahttan yapacağı konuşmada hükümetin planlarını açıklar.

Kraliyet Onayı: Herhangi bir yasa Parlamentodan geçtiğinde, yasalaşması için Kral tarafından resmen onaylanması gerekir. Kraliyetin herhangi bir yasaya onay vermeyi reddetmesi en son 1708'de İskoçya ile ilgili bir yasada söz konusu olmuştu.

Ayrıca Kral, ziyarete gelen devlet başkanlarını ağırlar ve Birleşik Krallık'ta bulunan yabancı büyükelçiler ve temsilcilerle bir araya gelir. Kral normalde Kasım ayında Londra'da düzenlenen savaş kurbanlarını anma günü etkinliğine öncülük eder.



Kral 3. Charles'ın resmi, yeni Kraliyet Posta (Royal Mail) pulları ve İngiltere Merkez Bankası banknotlarında Kraliçe'nin resminin yerini alacak. Ayrıca yeni pasaportların içindeki ifadeler 'Majesteleri Kraliçe'nin yerine 'Majesteleri Kral' olarak güncellenecek.

İngiltere'nin milli marşındaki ifade de "Tanrı Kralı Korusun" olarak değişiyor.

Ayrıca Kral Charles Buckingham Sarayı'nda ikamet edecek.

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