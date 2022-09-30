Kral 3. Charles’ın portresinin yer aldığı İngiltere’nin yeni madeni paraları görücüye çıktı… İşte kralın portresinin şifreleri!

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İngiltere'de dolaşımda olan 29 milyar adet madeni para Kraliçe 2. Elizabeth’in portresini taşıyor. Bunların son tasarımı 2015'te yapılmıştı ve üzerinde kraliçenin 88 yaşındaki portresi kullanılmıştı. Bu, Kraliçe'nin tahttaki 70 yılı boyunca paralarda kullanılan beşinci portresi oldu.

Artık İngiltere’nin yeni bir hükümdarı var: Kral 3. Charles annesinin yerine tahta geçince ülkede üzerinde kraliçenin portresi olan paralar, pullar ve pasaportlar değişecek.

Yeni Kral 3. Charles madeni parası Kraliyet Darphanesi tarafından tanıtıldı. ÖZEL TASARLANMIŞ PORTRESİ BASILDI

Yeni hükümdarın profilini içeren ve Noel'den önce dolaşıma girecek 50p'lik (50 pence yani yarım pound) paraların üzerinde Charles’ın özel olarak tasarlanmış bir portresi bulunuyor.

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İngilizler aralık ayından itibaren artık madeni paralarının üzerinde merhum kraliçelerinin değil, yeni krallarının resmini görecekler.

Kraliyet Darphanesi, paraya basılan portrenin Charles tarafından şahsen onaylandığını söyledi. KRALİÇE İÇİN ÖZEL HATIRA PARASI

Öte yandan darphane, Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamını ve mirasını anmak için 3 Ekim Pazartesi günü saat 9'da bir hatıra madeni para serisi çıkaracak.

Kral 3. Charles’ın portresi ilk olarak Kraliçe'yi anmak için basılan bu özel 5 poundluk ve ve 50p'lik özel parada görünecek.

Geleneğe uygun olarak, Kralın portresi sola, Kraliçe II. Elizabeth'in ters yönüne bakmaktadır.

Peki ama neden?

YENİ PARANIN ŞİFRESİ!

Kral'ın portresi Kraliçe'ninkinden farklı olarak sola dönük olacak.

Geleneklere göre, para üzerindeki her yeni hükümdar portrelerinin yönünün değişmesi gerekiyor. Yani Kraliçe 2. Elizabeth’in paraların üzerindeki yüzü sağa dönükken 3. Charles paraların üzerinde sola bakacak.

Kraliyet Darphanesi Müzesi’nin sorumlusu Chris Barker, bu geleneği şöyle aktardı:

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“Charles, İngiliz sikkelerinde sahip olduğumuz genel geleneği izledi. Hükümdarın selefinin tersi yöne baktığı paralar 2. Charles'a kadar uzanan bir gelenek.”

Bunun istisnası ise portresinde sola bakmayı tercih eden Kral Edward VIII'di. Gelenek, 2. Elizabeth'in babası Kral VI. George tahta çıktığında tekrar yürürlüğe girdi. ÜZERİNDE NE YAZIYOR?

Chris Barker, Charles’ın yeni portresini şöyle tanımladı: Hizmet yıllarını yansıtan onurlu ve zarif.

Paranın üzerine basılan ve Kral 3. Charles’ın portresini çevreleyen Latince yazıda şöyle diyor: 'CHARLES III. D.G. REX. F. D. 5 Pound. 2022'

Bu sözler ise 'Tanrı'nın Lütfuyla Kral III. Charles, İnancın Savunucusu'. anlamına geliyor.