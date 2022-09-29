Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Kremlin için büyük çıkmaz… Rusya, kritik kasabada kuşatıldı!

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Rus kuvvetlerinin bir Donetsk kasabasında kuşatmanın eşiğinde olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Lyman adlı kasabanın düşüşünün Kremlin için çok büyük bir askeri gerileme olacağı yorumları şimdiden yapılmaya başlandı.

Rus yanlısı yayınlar yapan askeri bloglar, Donetsk bölgesindeki Lyman kasabasındaki Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın kuzey ve doğudaki kazanımlarını takiben kuşatılmanın eşiğinde olduğunu söylediler. Donetsk'in Kramatorsk bölgesinde devriye gezen bir Ukrayna zırhlı aracı

GÖRÜNTÜLER İDDİALARI DESTEKLİYOR

İddialar hemen doğrulanamadı, ancak bildirilen Ukrayna kazanımları, Ukraynalı askerler tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntü ve videolarla eşleşiyor gibi görünüyordu.

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Kasabanın düşmesi, Rusya için bir başka askeri gerileme olacak ve Ukraynalıları Luhansk bölgesine girmeye, Rusya'nın Donbass'taki yaz taarruzunun zor elde edilen kazanımlarını tersine çevirmeye yönlendirecek.

Üstelik bu durum, Rusya'nın bu ayın başlarında İzyum ve Kupyansk'ı kaybetmesinin ardından savunma hattını istikrara kavuşturmayı başaramadığını göstererek, siyasi olarak daha da zarar verici olabilir.

'ŞEHİR SON DERECE SAVUNMASIZ BİR DURUMDA'

Military Observer adlı bir Rus askeri Telegram kanalının dün akşam bildirdiğine göre, "Şehir son derece savunmasız bir durumda."

Ukrayna askerleri Novosyolovka'daki köy konsey binasının üzerine bayrak sallarken görüntülerini yayınlıyorlar. Böylece kuzeyden Lyman ile düşmanın ileri unsurları arasında sadece bir yerleşim yeri, Drobyshevo ve hepsi sadece birkaç kilometrelik arazi kalmış olduğu anlaşılıyor.

İngiliz Telegraph gazetesi haritayı henüz doğrulayamadığını yazdı.

Rusya kuvvetleri mayıs ayında kuzey Donetsk bölgesindeki Lyman'ı ele geçirmişti. Mariupol valisi Konstantin Ivashchenko, referandum oylamasını denetliyor

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KASABANIN ÖZEL BİR ÖNEMİ VARDI

Buranın Ukrayna'nın kalesine yapılacak saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılması amaçlandı.

Ukrayna kuvvetleri bu hafta Oskil nehrinin doğu kıyısında, Rusya'nın bu geri çekilmeden sonra yeniden toparlanmaya çalıştığı bir köprü başını genişletmeye çalışmıştı. Ancak bununla birlikte, Rus kuvvetlerinin bir cepte çevrili olduğunu görmek için geri çekilmeyi de tercih edilebilirler.

BU HAMLE HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Rusya'nın Ukrayna güçlerini sıkıştırarak kuşatma ve yok etme yeteneği, 2014 işgali sırasında Ukrayna ordusunun moraline büyük darbeler indirdi ve bazı Batılı uzmanların Ukrayna'nın bu yılki işgale kadar hiçbir zaman geleneksel bir savaşı kazanamayacağını iddia etmesine yol açtı.

Luhansk'ın Krasnodon bölgesindeki Rus yanlısı yöneticiler

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Ancak şimdi Ukrayna'nın aynı şeyi Rus birliklerine yaptığı görüntüsü, Kremlin'in yüksek komutanlığının güvenilirliğine bir başka kritik darbe olacak ve Batı'da Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğine inananları daha da haklı çıkaracak.