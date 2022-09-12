Kral 3. Charles'ın hükümdarlığı sonrası harekete geçtiler... Cumhuriyet referandumu gündemde

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Antigua Barbuda’da Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü sonrası cumhuriyet olma seçeneği gündeme geldi. Başbakan Gaston Browne bu konuda referandumun 3 sene içinde yapılabileceğini söyledi.

Browne referandum adımının bir hasımlık göstergesi olmadığının da altını çizdi. Karayip ülkesinin başbakanı, bu yorumu, Kral 3. Charles’ın devletin başı olduğunu onaylayan seremoni sonrası yaptı.

Browne yeniden seçilmesi halinde bu referandumu hayata geçireceğini söyledi. 17 sandalyeli parlamentoda 15 sandalye tutan Başbakan Browne, halkın bu yönde büyük bir talebi olmadığını da kabul etti.

İngiliz ITV televizyonuna konuşan Browne, “Pek çok kişinin bunun üzerine düşünmediğini sanıyorum” dedi. Aynı konunun gündeme geldiği Avustralya’da dört yıl boyunca bir oylama olasılığı görülmüyor.

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Bir cumhuriyetçi olan yeni Başbakan Anthony Albanese, kendi dönemi içinde bir oylamanın gündeminde olmadığını söyledi.

Sky News’a konuşan Albanese, “Şu anda çok sayıda Avustralya’nın hissettiği üzüntüyüyü paylaşıyoruz. Kraliçe’nin Avustralya’ya kattıklarına karşı derin bir saygı duyuyoruz” dedi.

BARBADOS YAPTI, JAMAİKA TARTIŞIYOR

İngiltere’nin yanı sıra Kral Charles 14 ülkede daha devletin başı olarak kabul ediliyor.

Bu ülkeler, Antigua Barbuda, Avustralya, Belize, Kanada, Granada, Jamaika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadines, Solomon Adaları ve Tuvalu.

Bu ülkelerin birçoğu monarşinin varlığını tartışıyor.Karayip ülkesi Antigua Barbuda Başbakanı, cumhuriyet olmanın “bağımsızlığın son adımı” olacağı görüşünü paylaşıyor.

Geçen yıl Barbados, Kraliçe’nin devlet başkanlığından alınması sonrası devlet başkanlığına Sandra Mason’ı getirdi.

Jamaika’da da iktidardaki İşçi Partisi cumhuriyet olma hedefi için referandum amaçladıklarını kaydediyor.