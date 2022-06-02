Koronavirüste ABD'yi karıştıran rakamlar! 'Resmen ateşle oynuyoruz'

Haberin Devamı

Koronavirüs pandemisinde 4. dalgayı yaşayan Amerika Birleşik Devletleri her gün ortalama 94 bin yeni vaka ile karşılaşıyor. Bu rakam önceki zirvelerin yanında çok düşük kalsa da Nisan ayından bu yana hastaneye yatışlar artıyor. Uzmanlar ise gerçek vaka sayısının mevcut sayıdan 30 kat daha fazla olduğunu düşünüyor.

New York'taki vaka sayılarındaki artışla ilgili bir anketi değerlendiren New City Üniversitesi'nden epidemiyoloji profesörü Denis Nash, "Gerçek enfeksiyon yükünün yaklaşık 30 kat hafife alındığını görüyoruz, bu büyük bir sürpriz" ifadelerini kullandı.

NEW YORK'TA VAKA SAYISI AÇIKLANAN RESMİ RAKAMIN ÇOK ÜZERİNDE ÇIKTI

Profesör Nash'in anket sonuçlarına göre kaleme aldığı çalışmaya göre New York'taki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 22'si (1,5 milyon yetişkin) 23 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri aralıklarında koronavirüse sahipti. Bu o zaman açıklanan resmi rakamların çok üstünde bir sayı.



Vaka sayılarının eksik gösterildiği iddiası sosyal medyada geniş yer aldı.

Haberin Devamı

ÜLKENİN GERİ KALANINDA TABLO DAHA KÖTÜ OLABİLİR

Uzmanların yaptığı çalışma sosyal medyada da tartışmalara neden oldu. Bazı insanlar durumun abartıldığını söylerken bazıları ise gerçek sayının açıklanmamasına tepki gösterdi.

Nash, çalışmanın New York'a odaklanmasına rağmen, bu bulguların ülkenin geri kalanında da doğru olabileceğini iddia ediyor.

Metropol New York kentinde yaşayan insanlar test imkanlarına ülkenin çoğundan daha iyi erişime sahipler. Bu da ülkenin kalan bölümünde tablonun daha kötü olabileceği iddialarını gündeme getiriyor.

Durumun son derece endişe verici olduğunu vurgulayan profesör Nash,"Bence bu virüsü gerçekten anlama ve salgının önüne geçme yeteneğimizin baltalandığı anlamına geliyor" dedi.

İNSANLAR BÜYÜK BİR DALGALANMANIN İÇİNDE OLDUKLARININ FARKINDA DEĞİL

ABD'li sağlık uzmanları vaka sayımındaki yanlışlıklar nedeni ile ülkedeki bir çok kişinin şu anda ciddi bir dalgalanmanın ortasında olduklarını bilmediğini belirtiyor. Vaka sayılarına ve koronavirüs önlemlerine dikkat eden kişiler bile şu anda koronavirüsün ne kadar yaygın olduğundan habersiz.

Haberin Devamı

"Vakalarda eksik sayım yapıldığını her zaman biliyorduk ancak bu eksik sayımın ne kadar olduğunu bilmiyorduk" diyen Nash resmi rakamlardaki boşlukların son dönemde arttığına dikkat çekti.

ARADAKİ UÇURUM NEDENİ PANDEMİ YORGUNLUĞU VE EV TİPİ TESTLER

Araştırma ekibi ilk Omicron dalgalanmasından sonra benzer bir anket daha yaptı ve 1 Ocak'tan Mart ortasına kadar yaklaşık 1.8 milyon yetişkinin koronavirüse yakalandığını ortaya çıkardı. Nash, bu tahminin o zamanki resmi vaka sayısından yaklaşık üç ila dört kat daha fazla olduğunu söyledi. Bu rakam tabii ki de araştırmacıların öne sürdüğü 30 kat tahminine göre çok daha az.

Peki resmi açıklanan rakamlarla anketlerdeki rakamlar arasında neden bu kadar büyük bir uçurum var? Bunun nedenlerinden biri resmi rakamlara dahil edilmeyen ev tipi koronavirüs testleri. Uzmanlar ayrıca insanların pandemi yorgunluğu yaşadığını ve semptom gösterse bile test yaptırmadığını belirtiyor.



Haberin Devamı

Harvard Tıp Okulu'ndan Lara Jirmanus insanların test yaptırmaktan kaçındıklarını belirterek, "Amerikalılara virüsün hafif olduğu ve hayatlarını etkilemeyeceği söylendi. Ama aynı şekilde hastalandıklarında okullarından ve işlerinden uzak durmaları uyarısı yapıldı. Ulusal bir 'sorma-söyleme' politikası oluşturmuş gibiyiz." dedi.

Nash, insanların kendilerini koruyabilmesi ve bilinçli kararlar alabilmesi için gerçek Covid yükünü bilmesi gerektiğini vurgulayıp "Aşıların sunduğu koruma ve doğal bağışıklık nedeni ile bu dalgalanmanın hastaneye yatış oranı ve ölüm sayısı şimdiye kadar önceki dalgalardan daha düşük. Ancak her dalganın aynı şekilde devam edeceğini söyleyebilecek bir noktada değiliz. " açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Jirmanus ise "Gelecekteki etkilerini tam olarak anlamadığımız bir virüsle herkesin yılda üç ila dört kez enfekte olmasının tamamen normal olduğuna karar vermek çok büyük bir kumar" dedi ve ekledi; "Kovid'in gelecekte neye yol açabileceğini bilmiyoruz. Resmen ateşle oynuyoruz"

