DSÖ'den 'Kuzey Kore' uyarısı! Dünyanın başını yeniden yakabilir...

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Neredeyse tamamı aşısız ülkede ilk vakanın doğrulanmasının üzerinden bir ay geçmeden 'salgını kontrol altına aldığını' iddia ede Kuzey Kore'de vaka sayısı 4 milyona yaklaştı.

VAKA SAYISI 3.8 MİLYON, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENMİYOR

Devlete ait Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada son 24 saat içinde 96.600 'yüksek ateş' vakası olduğunu duyurdu. Nisan sonundan itibaren toplam vaka sayısı 3,8 milyona ulaşırken geçen hafta 69 olan ölü sayısı güncellenmedi.

"SALGIN KONTROL ALTINDA, İLK AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLADI"

Devlet medyası iki hafta önce 'yüksek ateş' olarak isimlendirdikleri koronavirüs vakalarının kontrol altına alındığını ve ülkede ilk aşılama kampanyasının başladığını duyurmuştu.

'Kim'in ölümsüz aşk iksiri' olarak tanımlanan ve Çin'den gelen koronavirüs aşıları şimdilik sadece belli başlı projelerde çalışan askerlere yapılıyor.



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Kuzey Kore dünyanın en kötü sağlık sistemlerinden birine sahip. Uzun süredir aşılamanın reddedilmesi ve ülkede yaşanan kıtlıktan dolayı yetersiz beslenen halk virüse karşı son derece savunmasız.

Pyongyang test sonuçlarına ilişkin kesin sonuçları hiçbir zaman açık açık paylaşmadı. Uzmanlar, hükümet kontrolündeki medya aracılığıyla açıklanan rakamların eksik bildirildiğinden şüpheleniyor ve bu da ülkedeki gerçek durumu değerlendirmeyi zorlaştırıyor.

DSÖ: SALGIN İYİYE DEĞİL DAHA KÖTÜYE GİDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kuzey Kore'nin salgınla mücadelede ilerleme kaydettiği iddialarına şüpheyle yaklaştı ve bağımsız verilerin yokluğunda durumun daha iyiye değil daha da kötüye gittiğine inandığını belirtti.

DSÖ acil durum şefi Michael Ryan konuya ilişkin, "Ham verilere ve sahadaki gerçek duruma erişim konusunda gerçek sorunlarımız var. Durumun daha iyi değil, daha da kötüye gittiğini varsayıyoruz" dedi.

DSÖ'nün daha iyi bir resim elde etmek için Güney Kore ve Çin ile birlikte çalıştığını da sözlerine ekleyen Ryan, "Birçok kez yardım teklifinde bulunduk. Üç ayrı aşı önerdik. Yardım tekliflerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.



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Kurumunun Kovid-19'un kontrolsüz bir şekilde yayılması ile virüsün mutasyona uğrayıp daha tehlikeli varyantlar üretebileceğine dair defalarca kez uyarıda bulunduğunu belirten Ryan, “Zayıf bir sağlık sistemine sahip, aşısız oldukları için tamamı hastalığa karşı daha hassas bir popülasyonda virüsün yoğun bir şekilde yayıldığını görmek istemiyoruz. Bu durum ne Kuzey Kore, ne bölge ne de dünya için iyi değil" dedi.

YENİ VARYANTLARIN MERKEZ ÜSSÜ OLABİLİR

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi(CSIS) uzmanları, Kuzey Kore nüfusunun virüse karşı düşük bağışıklığının bir sonucu olarak yeni varyantların merkez üssü olma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtmişti.

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AŞILAR REDDEDİLDİ,SÜREÇ BELİRSİZ

Geçen Eylül ayında Çin'den gelen yaklaşık üç milyon doz Sinovac aşısını reddeden ve daha fazla ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesini isteyen Kuzey Kore geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın aşı yardımı teklifini de cevapsız bıraktı.

Devlet ajansı KCNA bazı eyaletlerde karantinalar ve kıyı bölgeleri için ablukalar uygulandığını duyurdu. Ajans, Kuzey Kore'nin tıbbi malzeme üretimini artırmak ve dezenfeksiyon çalışmaları gibi salgın karşıtı kampanyalarını 'yoğunlaştırdıklarını' belirtse de uygun aşı ve ilaçlar olmadan sürecin nasıl ilerleyeceği belirsiz.