Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Koronavirüse yakalananlar dikkat! Yaş, ırk, cinsiyet fark etmiyor...

Güncelleme Tarihi:

#Koronavirüs#Ruh Sağlığı#COVID-19
Koronavirüse yakalananlar dikkat Yaş, ırk, cinsiyet fark etmiyor...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 17:38

İngiltere'de yapılan bir araştırma koronavirüs enfeksiyonunun ruh sağlığı üzerinde uzun süren sonuçları olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre yaş, cinsiyet, etnik köken ve hastalığın şiddeti ne olursa olsun koronavirüse yakalanan insanların, hastalanmayanlara göre akıl sağlığı sorunları yaşama olasılığının daha yüksek.

Haberin Devamı

Koronavirüs enfeksiyonunun uzun vadeli ruh sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma, hastalığa yakalanan insanların bir dizi psikolojik sorun ile karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

KORONAVİRÜSE YAKALANANLARIN AKIL SAĞLIĞI SORUNLARI YAŞAMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Araştırma 50 yaşın üzerindeki hastaların özellikle risk altında olduğunu vurgulasa da, yaş, cinsiyet, etnik köken ve hastalığın şiddeti ne olursa olsun koronavirüse yakalanan insanların, hastalanmayanlara göre akıl sağlığı sorunları yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Koronavirüse yakalananlar dikkat Yaş, ırk, cinsiyet fark etmiyor...

PİSKOLOJİK SIKINTI, DEPRESYON, KAYGI...

Haberin Devamı

Çalışmayı yürüten araştırmacılar virüse yakalanan insanların çoğunda psikolojik sıkıntı, depresyon ve kaygı gibi sorunların arttığını keşfetti.

Araştırmacılardan doktor Ellen Thompson elde ettikleri sonuçlar için "Bu bilgiler bize koronavirüs enfeksiyonunun uzun süreli zihinsel sağlık sonuçları olduğunu gösterdi" dedi ve ekledi;

"Bu durumun sebebini anlamak etkilenenler için tedavi stratejileri oluşturmanın yanı sıra gelecekteki pandemik dalgalarda da sorunları önlemenin anahtarı olacaktır"

50 YAŞ ÜSTÜ İNSANLAR DAHA ENDİŞELİ

Araştırma 50 yaş üstü insanların hastalık konusunda daha endişeli olduğunu olduğunu ortaya koyuyor. Zaten bu yaş grubu genç insanlara göre hastalıktan kaynaklanan diğer sorunlara da daha yatkın.

ENFEKSİYONDAN SONRA DÜZELMİYOR

'Lancet Psychiatry'de yayınlanan çalışmada 55 bin kişiden alınan veriler kullanıldı. Uzmanların konuya ilişkin bulduğu en çarpıcı detay virüsle ilişkili kötü ruh sağlığının enfeksiyondan sonra zamanla düzelmemesi oldu.

İnsanların Koronavirüs enfeksiyonunu atlattıktan uzun süre sonra bile ruh sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığı belirtildi.

Koronavirüse yakalananlar dikkat Yaş, ırk, cinsiyet fark etmiyor...

ALZAYMIR VE PARKİNSON İÇİN KORKUTAN İDDİA

Haberin Devamı

Akıl sağlığı ile ilgili korkutan keşif tam da Alzaymır ve Parkinson hastalığının pandemi sonrası iki katına çıkmasının Uzun-Kovid ile ilişkilendirildiği bir araştırmanın peşinden geldi.

Danimarka'da yapılan araştırma koronavirüse yakalanan insanların beyin komplikasyonları geliştirme riski altında olduğunu öne sürüyor.

Gözden Kaçmasın

Batıyı ayağa kaldıran görüntü Kıyamet uçakları NATOnun burnunun dibine kadar geldi...Batı'yı ayağa kaldıran görüntü! Kıyamet uçakları NATO'nun burnunun dibine kadar geldi...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Ruh Sağlığı#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya
Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler
Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması

BAKMADAN GEÇME!

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya
Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler
Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması