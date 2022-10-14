Koronavirüse yakalananlar dikkat! Yaş, ırk, cinsiyet fark etmiyor...

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Koronavirüs enfeksiyonunun uzun vadeli ruh sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma, hastalığa yakalanan insanların bir dizi psikolojik sorun ile karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

KORONAVİRÜSE YAKALANANLARIN AKIL SAĞLIĞI SORUNLARI YAŞAMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Araştırma 50 yaşın üzerindeki hastaların özellikle risk altında olduğunu vurgulasa da, yaş, cinsiyet, etnik köken ve hastalığın şiddeti ne olursa olsun koronavirüse yakalanan insanların, hastalanmayanlara göre akıl sağlığı sorunları yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.



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Çalışmayı yürüten araştırmacılar virüse yakalanan insanların çoğunda psikolojik sıkıntı, depresyon ve kaygı gibi sorunların arttığını keşfetti.

Araştırmacılardan doktor Ellen Thompson elde ettikleri sonuçlar için "Bu bilgiler bize koronavirüs enfeksiyonunun uzun süreli zihinsel sağlık sonuçları olduğunu gösterdi" dedi ve ekledi;

"Bu durumun sebebini anlamak etkilenenler için tedavi stratejileri oluşturmanın yanı sıra gelecekteki pandemik dalgalarda da sorunları önlemenin anahtarı olacaktır"

50 YAŞ ÜSTÜ İNSANLAR DAHA ENDİŞELİ

Araştırma 50 yaş üstü insanların hastalık konusunda daha endişeli olduğunu olduğunu ortaya koyuyor. Zaten bu yaş grubu genç insanlara göre hastalıktan kaynaklanan diğer sorunlara da daha yatkın.

ENFEKSİYONDAN SONRA DÜZELMİYOR

'Lancet Psychiatry'de yayınlanan çalışmada 55 bin kişiden alınan veriler kullanıldı. Uzmanların konuya ilişkin bulduğu en çarpıcı detay virüsle ilişkili kötü ruh sağlığının enfeksiyondan sonra zamanla düzelmemesi oldu.

İnsanların Koronavirüs enfeksiyonunu atlattıktan uzun süre sonra bile ruh sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığı belirtildi.



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Akıl sağlığı ile ilgili korkutan keşif tam da Alzaymır ve Parkinson hastalığının pandemi sonrası iki katına çıkmasının Uzun-Kovid ile ilişkilendirildiği bir araştırmanın peşinden geldi.



Danimarka'da yapılan araştırma koronavirüse yakalanan insanların beyin komplikasyonları geliştirme riski altında olduğunu öne sürüyor.