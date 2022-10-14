Batı'yı ayağa kaldıran görüntü! Kıyamet uçakları NATO'nun burnunun dibine kadar geldi...

Haberin Devamı

Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik, Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı taarruz, Kırım Köprüsüne yapılan saldırı ve hemen peşinden Kiev'e fırlatılan füzeler...

8 aydır devam eden Ukrayna savaşında baş döndüren bir trafik yaşanıyor. Bölgede tansiyon adım adım yükselirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üstü kapalı yaptığı nükleer tehdit sadece Ukrayna değil Batı'yı da korkuttu.

Putin'in olası nükleer saldırı için onlarca senaryo ortaya atılırken bugün Norveç ve Finlandiya sınırına yakın bir hava üssünden gelen görüntüler nükleer saldırı endişelerini körükledi.



ImageSat Intl tarafından 21 Ağustos 2022'de sağlanan uydu görüntüleri

Haberin Devamı

HAVA ÜSSÜNDEN ENDİŞE VEREN GÖRÜNTÜLER

Finlandiya ve Norveç sınırlarına yakın Rus hava üssü Olenya'dan gelen uydu görüntülerinde Tu-160s nükleer bombardıman uçaklarının sayısının arttığı görüntülendi.

Kritik öneme sahip hava üssünde 12 Ağustos'ta hiç bombardıman uçağı görülmemişken bu sayı 21 Ağustos'ta 4'e şimdi ise 11'e yükseldi.



İsrail istihbarat firması ImageSat Intl tarafından elde edilen görüntülerde Rusya Kola Yarımadası'ndaki askeri üste bombardıman uçakları net bir şekilde görülüyor.



Son gelen uydu görüntülerindeuçakların sayılarının arttığı görülüyor

7 NÜKLEER BOMBARDIMAN UÇAĞI OLAĞANDIŞI BİR ŞEKİLDE KONUŞLANDI

Jerusalem Post iki hafta önce hava üssündeki 7 nükleer bombardıman uçağının 'olağandışı bir şekilde konuşlandırıldığını' iddia etmişti. Son gelen uydu görüntüleri bu iddiayı doğrularken Rusya'nın NATO sınırında attığı bu hamle dünya medyasında kendine geniş yer buldu.

KIYAMET UÇAKLARI NATO'NUN BURNUNUN DİBİNDE

Armageddon yani 'kıyamet uçakları' olarak bilinen TU-160'lar ve TU-95'ler genellikle Moskova'nın 450 mil güney doğusundaki Engels Hava Üssü'nde konuşlandırılır.

Haberin Devamı

Ancak yeni görüntüler bombardıman uçaklarının NATO üyesi Norveç ve yakında ittifaka katılması beklenen Finlandiya'nın burnunun dibine geldiğini gösteriyor.



Olenya hava üssünün bir uydu görüntüsü

12 ADET FÜZE TAŞIYABİLİYOR

Konvansiyonel silahlarla da kullanılabilen TU-160'lar kesintisiz olarak yakıt ikmali yapmadan 7.500 mil uçabiliyor ve 12 adede kadar kısa menzilli nükleer füze taşıyabiliyor.

Tu-95 stratejik bombardıman uçakları ise Putin'in hava kuvvetlerindeki en büyük uçaklarından biri olarak biliyor. Uçaklar seyir füzeleri ve büyük nükleer bombalar taşıyabilme kapasitesine sahip.

Haberin Devamı

KH/101 İDDİASI

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda KH-101 seyir füzesi kullandığı öne sürülmüştü. Batı medyası Olanya'daki konuşlandırmanın bu iddiayı da sağlamlaştırdığını öne sürüyor.



Kh/101'ler KH-102'ler gibi havadan kara hedeflerine atılabilen füzelerden biri. Füze atıldıktan sonra araziye 30 ile 60 metre gibi yükseklikten giderek yani neredeyse ağaçların üstünden uçarak hava savunma sistemlerine yakalanmaktan kaçabiliyor.