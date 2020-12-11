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Almanya, (DHA) -
Haber Giriş: 11.12.2020 - 08:31 | Son Güncelleme:

Koronavirüs aşısının mücitleri Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'ye bir müjde daha

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Koronavirüs aşısının mücitleri Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'ye bir müjde daha
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Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından kurulan Almanya merkezli BioNTech şirketinin hisseleri, bir yılda 4 kat değerlendi.

Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının ilk defa İngiltere’de kullanılmaya başlanmasından sonra, ABD’de bağımsız danışmanlarından oluşan kurul, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) Pfizer BioNTech aşısına “acil kullanım izni” (EUA) verilmesini tavsiye etti.

BİR YILDA 4 KAT DEĞERLENDİ

BioNTech firmasının geçen yıl aralık ayında hisse değeri 31 sent iken, bu hafta 129 sentten işlem gördü. Şirketin hisseleri, bir yıl içinde yaklaşık 4 kat değerlendi.

Koronavirüs aşısının mücitleri Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeciye bir müjde daha



BioNTech, halka açık biyoteknoloji şirketi olarak Prof Dr Uğur Şahin ve eşi Özlem Türenci tarafından kuruldu. Firma uzun yıllar çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif bağışıklık terapileri üretti. BioNTech bu yılın başlarında koronavirüs aşısı üzerinde çalışmaya başlayarak ABD ilaç devi Pfizer ile ortaklık kurdu.

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