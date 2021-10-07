Koronadan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor... Hindistan aşıları drone ile dağıtmaya başladı!

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Hindistan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Salgının başlangıcından bugüne ülkede 33 milyondan fazla vaka görüldü. Hindistan vaka sayısında ABD'nin ardından dünyada ikinci sırada. Ülkede Kovid-19 ölümleri ise 440 bini aştı ve Hindistan'ı ABD ve Brezilya'dan sonra en fazla ölüm görülen üçüncü ülke durumuna getirdi.

Geçtiğimiz aylarda ülkeden gelen ceset yakma görüntüleri ve koronavirüs yüzünden ölen kişilerin nehirlere atıldığı gerçeği tüm dünyanın deyim yerindeyse kanını dondurmuştu.

Yüzölçümü açısından oldukça büyük olan ve kalabalık nüfusu yüzünden salgın önlemlerini ve aşı dağıtımını sağlıklı şekilde uygulamakta zorlanan ülkede son çare olarak drone'lardan yardım alınmaya başlandı.

Ülkenin ulaşılması zor ve özellikle de dağlık olan uzak eyaletlerine aşı dağıtımı bundan böyle drone yolu ile yapılacak.

Hindistan ülkedeki aşı olmaya uygun tüm vatandaşlarını 2021 yılı sonuna kadar aşılama hedefini açıklamıştı ancak bu hedefe ulaşmanın ancak çok hızlı davranmakla mümkün olduğu açık...

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Ülkede şu ana kadar üç farklı Kovid-19 aşısından 925 milyon doz uygulandı. Resmi verilere göre ülkede aşılanmaya uygun nüfusun yüzde 70'i bir doz aşı olmuş durumda.

Drone yoluyla aşı dağıtımı pazartesi günü ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Manipur eyaletinde başladı.

Bishnupur'dan kalkan drone Loktak Adası'nda bulunan Karang'da bir sağlık merkezine aşıları 12 dakikada ulaştırdı. 3 bin 500 kişinin yaşadığı bu bölgeye yolculuk normal koşullarda karayolu ya da tekneyle dört saat sürüyor.

Hindistan Tıbbi Araştırmalar Konseyi Başkanı, epidemiyoloji uzmanı Dr. Samiran Panda, denemenin başarılı olduğunu ve drone ile taşına 10 dozluk aşının bölgede uygulandığını BBC'ye aktardı.

Drone ile aşı dağıtımı için sırada Manipur ve Nagaland gibi dağ yollarını izleyerek 12 saatte gidilebilen eyaletler var.

Dr. Panda "Bu uzak ama yoğun nüfusa sahip eyaletlere hızla aşı ulaştırarak yeni salgınların önüne geçmeye çalışıyoruz. Buralarda görülecek yoğun Kovid-19 vakaları hastaların ciddi tıbbi bakıma ve oksijen gibi hayati önemdeki malzemelere ulaşamaması demek." diyerek drone projesinin amacını özetledi.

Kullanılan drone'lar 4.5 kilogram ağırlığında yani 900 doz aşıyı taşıyabiliyor ve en az 70 kilometre uzağa uçabiliyor.

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Hindistan'da hali hazırda Oxford-AstraZeneca, Sputnik V ve yerli üretim Covaxin olmak üzere üç ayrı aşı kullanılıyor.