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Salgından en çok yara alan ülkelerin başında... Hindistan'dan flaş tazminat kararı!

#Koronavirüs#Hindistan#Tazminat
Salgından en çok yara alan ülkelerin başında... Hindistandan flaş tazminat kararı

Koronavirüs salgının başından beri en çok vaka ve ölüm görülen ülkelerin başında gelen Hindistan'da hükümet ve yüksek mahkeme çarpıcı bir karara imza atarak Kovid-19 nedeniyle ölenlerin ailelerine 674'er dolar ödenmesine karar verdi. Ancak gerçek ölüm sayısının resmi belgelerde görünenlerden çok daha fazla olduğu iddiaları kararla ilgili soru işaretleri yarattı.

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Hindistan hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674'er dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

BBC’nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, hükümetin Kovid-19 salgını nedeniyle meydana gelen her ölüm vakası için 674 dolar (50 bin rupi) tazminat ödeme kararını onayladı.

Yüksek Mahkemenin kararı, bir grup avukatın Hindistan afet yasasını referans göstererek Kovid-19 ölümleri için tazminat talep etmesi üzerine geldi.

Yüksek Mahkeme Hakimi Mukesh Shah, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin en yakın akrabasına bir ay içerisinde tazminat ödeneceğini aktardı.

Salgından en çok yara alan ülkelerin başında... Hindistandan flaş tazminat kararı

Hindistan’da resmi rakamlara göre, şimdiye kadar virüs nedeniyle 447 binden fazla can kaybı yaşandığı bildirilirken, uzmanlar, resmi rakamların 10 katından daha fazla insanın salgın nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğine inanıyor.

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Ülkede normalden fazla gerçekleşen ölümler bir önceki yılın ölüm sayılarına bakarak hesaplanıyor. Birçok koronavirüs ölümünün de koronavirüsten farklı sebeplerle kayıtlara geçirildiği biliniyor.

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Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin yakınları taleplerini, ülkede yürürlükte olan Ulusal Afet yönetim Kanunu'nu emsal göstererek salgının bir afet olarak değerlendirilmesi gerektiği sebebiyle dile getirmeye başlamıştı.

2005'te kabul edilen yasaya göre felaketlerle etkin yönetim için gerekli olan 'hafifletme' stratejileri, kapasite yükseltme ve kayıp tanzim gibi maddeler yürürlüğe girmişti. Yasa felaketlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlara 40 bin rupi ödeme öngörüyor.

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Salgından en çok yara alan ülkelerin başında... Hindistandan flaş tazminat kararı

Federal hükümete göre ölüm sebebi resmi kayıtlarda Kovid-19 olarak görünen kişilerin yakınları yönergelerde anlatıldığı şekilde tazminat alabilecek. Ödemeler ise eyaletler tarafından gerçekleştirilecek.

Ancak karara itirazlar da yükselmeye başladı. Şimdiden iki eyalet - Kerala ve Rajasthan - bu ödemelerini kasalarını boşaltacağını ve tazminatların federal hükümet tarafından ödenmesi gerektiğini ifade etti.

 Hindistan 33 milyon 833 binlik vaka sayısıyla ABD'nin ardından dünyada ikinci durumda. Ülkedeki kayıtlı koronavirüs ölümleri ise 500 bine yaklaştı.

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#Koronavirüs#Hindistan#Tazminat