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Koronada yeni aşı umudu: AB ilaç düzenleyicisi onay verdi!

#Koronavirüs#Aşı#Novavax
Koronada yeni aşı umudu: AB ilaç düzenleyicisi onay verdi

Koronavirüs salgınında en büyük umudumuz olmaya devam eden Kovid-19 aşılarından iyi haber geldi. ABD merkezli Novavax firmasının Kovid-19'a karşı ürettiği aşının kullanılması Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylandı. Bu haber aşı karşıtlığını önleyebilecek yeni bir umut olarak yorumlandı.

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Protein bazlı yeni koronavirüs aşısı Nuvaxovid'in Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onay alması büyük sevinçle karşılandı.

Merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının Kovid-19'a karşı ürettiği aşının kullanılmasını tavsiye eden EMA'dan yapılan açıklamada, 'Nuvaxovid' adlı aşının 18 yaş üstündeki kişilerde kullanılabileceği duyuruldu.

EMA'nın kararının ardından Novavax'ın ürettiği aşı, Kovid-19 hastalığına karşı AB ülkelerinde kullanımı tavsiye edilen 5. aşı oldu. AB'de şu ana kadar kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretiliyor.

Haber, Omicron varyantının büyük bir hızla yayıldığı ve yeni kısıtlamalara sebep olduğu Avrupa için yeni bir umut olarak nitelendirildi. Yeni aşının özellikle bugüne kadar kullanılan aşılar konusunda kafa karışıklığı yaşayan ve aşı olmayı reddeden başta Almanya olmak üzere AB üyyesi ülkelerdeki kişileri aşıya ikna edebileceği konuşulmaya başlandı.

ABD'li biyoteknoloji firması Novavax, Kovid-19 aşısının kullanımı için AB'ye geçtiğimiz ay başvuru yapmıştı. İki doz olarak uygulanması düşünülen aşının EMA'nın açıklamasının ardından yeni yılla birlikte Avrupa ülkelerinde kullanımı başlayacak. 

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Koronada yeni aşı umudu: AB ilaç düzenleyicisi onay verdi

Aşının kullanımının başlamasının üretimde yaşanan bazı problemler yüzünden ertelendiği duyurulmuştu.

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Nuvaxovid adlı aşı mRNA teknolojisi kullanan Pfizer/BioNTech ve Moderna, viral vektör aşısı olan Oxford/AstraZeneca ve Johnson & Johnson'dan neredeyse bir yıl sonra salgın savaşına katılmış olacak.

En yaygın kullanımı olan bu dört aşı vücutta virüsün bir benzeri gibi çalışırken Nuvaxovid daha geleneksel bir teknolojiye sahip. Aşının Alfa varyantı kaynaklı semptomatik enfeksiyona karşı yüzde 90 etkili olduğu açıklanmıştı.

Uzmanlar şimdi ise Novavax'ın hızla yaygınlaşan Omicron varyantı üzerindeki etkinliğini test ediyor.

Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ve dünyanın belli başlı yerlerinde mRNA teknolojisiyle üretilen aşılara, bu aşıların yan etkilerine ve uzun vadeli etkilerine karşı bir güvensizlik söz konusu. Milyonlarca kişinin aşılanmamasına ya da sadece tek doz aşı yaptırmasına sebep olan bu durumun yeni kullanılmaya başlanacak Novavax aşısıyla aşılabileceğine inanılıyor.

Koronada yeni aşı umudu: AB ilaç düzenleyicisi onay verdi

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Novavax, Kovid-19 dışındaki virüsler ve salgın hatalıklar için kullanılan ve günümüze kadar başarısı ve güvenliği kanıtlanmış olan 'ölü aşı' teknolojisini kullanıyor. Bu da aşının geniş halk kitleleri açısından daha güvenli algılanmasına yol açacak bir faktör olabilir.

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Protein bazlı aşı olarak anılan Novavax aşısı vücuda koronavirüsün dış yüzeyindeki spike proteinlerin biraz daha değiştirilmiş sentetik bir versiyonunun ve bir adjuvanın enjekte edilmesi ve bağışıklık sisteminin hızla harekete geçirilmesi esasıyla işliyor. Bu da bilim insanlarının Kovid-19'a karşı etkinliğinin çok yüksek olması beklentisini artırıyor. Dahası aşının koronavirüsün asemptomatik yayılımını da önlemesi ihtimali söz konusu. Üstelik Novavax aşısının diğer aşılara kıyasla daha uzun süre etkili olacağı da tahmin ediliyor.

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Koronada yeni aşı umudu: AB ilaç düzenleyicisi onay verdi

Novavax'ın bir avantajı da çok düşük sıcaklıklarda özel buzdolaplarında saklanmasına gerek olmaması. Bu da dünyanın en ücra köşelerindeki hastaneler, klinikler ve eczanelere bile dağıtılabilmesine olanak veren çok ciddi bir kriter.

Avrupa Birliği Novavax'tan 200 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

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