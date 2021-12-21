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Son dakika: DSÖ'den flaş Omicron açıklaması... 2022 hedefini açıkladı

#Omicron#DSÖ#Koronavirüs
Son dakika: DSÖden flaş Omicron açıklaması... 2022 hedefini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonunun Delta mutasyonundan daha hızlı yayıldığını açıkladı.

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Omicron varyantı dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan yeni açıklamalar geldi.

Ghebreyesus, Omicron mutasyonunun Delta mutasyonundan daha hızlı yayıldığını aktararak, "Artık Omicron'un Delta mutasyonundan önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına dair tutarlı kanıtlar var" dedi.

Covid-19'a karşı aşılanmış veya daha önce Covid-19'a yakalanmış kişilerde Omicron mutasyonunun yeniden enfeksiyona neden olduğunu belirten Ghebreyesus, aşılanmış veya enfekte olmuş kişilerde yeniden Covid-19 semptomlarının gelişme ihtimalinin "çok yüksek" olduğu uyarısında bulundu.

"Bu bazı durumlarda etkinliği iptal etme ya da erteleme anlamına gelebilir" diyen Dr. Ghebreyesus, "Bir etkinliğin iptal edilmesi, bir hayatın iptal edilmesinden daha iyidir" diye konuştu.

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2022'DE PANDEMİ BİTEBİLİR!

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Dr. Ghebreyesus, gelecek yılın ortasına kadar dünyadaki her ülkenin nüfusunun %70'inin aşılanmasını sağlayarak 2022'de pandeminin sona erdirilebileceğini de vurguladı.

ÇİN'E KOVID-19 ÇAĞRISI

Ghebreyesus ayrıca, Çin'in Covid-19'un kökeniyle ilgili veri ve bilgiler konusunda daha açık sözlü olması gerektiğini ifade ederek, Covid-19 salgını sırasında DSÖ'nün mevcut 2005 Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ndeki kural veya yükümlülük eksiklikleri nedeniyle "birçok başarısızlık" olduğunu aktardı. Tedros, "Kökenleri öğrenene kadar devam etmeliyiz. Daha fazla zorlamamız gerekiyor. Çünkü gelecekte daha iyisini yapmak için bu sefer olanlardan ders almalıyız" dedi.

Son dakika: DSÖden flaş Omicron açıklaması... 2022 hedefini açıkladı

OMICRON 89 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

DSÖ tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiği aktarılmış, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vakalarının 1,5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığı ifade edilmişti.

DSÖ, Omicron'un yüksek düzeyde toplum bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayıldığına dikkat çekerek, bu durumun virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı, yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının belirsiz olduğunu ifade etmişti.

 

 

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#Omicron#DSÖ#Koronavirüs

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