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Korona ve maymun çiçeğinden sonra bir salgın daha: Domates gribi

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#Domates Gribi#Hindistan#Salgın
Korona ve maymun çiçeğinden sonra bir salgın daha: Domates gribi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 17:03

2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya son günlerde Hindistan'dan gelen haberler ile yeniden diken üzerinde. Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildiriliyor. ciltte kırmızı kabarcıklara neden olan Domates Gribi'nin semptomları açıklandı.

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Hindistan'dan gelen yeni virüs haberi salgını bir kez daha gündeme taşıdı.

Daily Beast'te yer alan habere göre, Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildiriliyor. Söz konusu virüsün ülkenin çeşitli bölgelerinde çoğunlukla 1 ila 5 yaş arası çocukları etkilediği açıklandı.

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BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

Adını enfekte olan kişilerin cildinde görünen büyük kırmızı kabarcıklardan alan Domates Gribi'nin en belirgin semptomu bu. Bu kabarcıkların dışında virüsün 4 ana semptomu bulunuyor;

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  • Yüksek ateş
  • Yorgunluk
  • Vücut ağrıları
  • Şiddetli eklem ağrıları

AŞISI VE ANTİVİRAL TEDAVİSİ YOK

Ölümcül olmayan Domates Gribi'nin herhangi bir aşısı veya antiviral tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar bu virüse karşı en etkili tedavinin istirahat etmek, bol sıvı almak olduğunun altını çiziyor.

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Lancet araştırmasına göre, söz konusu virüs ülkede ilk olarak 6 Mayıs'ta görüldü.

Aynı rapora göre, o tarihten itibaren en 82 çocuk Domates Gribi nedeniyle tedavi altına alındı.

Virüsün şu an için endemik konumda olduğunu belirten araştırmacılar daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

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#Domates Gribi#Hindistan#Salgın

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