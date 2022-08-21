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Koronaya karşı zafer ilan eden Kuzey Kore'nin Çin siparişi ortaya çıktı... Virüs iddiası çöktü!

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#Koronavirüs#Kuzey Kore#Dünya
Koronaya karşı zafer ilan eden Kuzey Korenin Çin siparişi ortaya çıktı... Virüs iddiası çöktü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 15:51

Yaklaşık 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakasını duyuran Kuzey Kore'den flaş bir iddia gelmiş, ülkenin lideri Kim Jong-un virüse karşı zafer ilan etmişti. Ancak Çin'den alınan malların listesi ortaya çıkınca Kim'in bu iddiası çürüdü.

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Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ülke uzun bir süre boyunca koronavirüsün (Kovid-19) görülmediği tek ülke olduğu iddiası ile gündemdeydi.

Kuzey Kore pandeminin ortaya çıkmasından neredeyse 2.5 yıl sonra ilk Koronavirüs vakasını açıkladı.

Koronaya karşı zafer ilan eden Kuzey Korenin Çin siparişi ortaya çıktı... Virüs iddiası çöktü

Ancak dünyada henüz bitmeyen pandemiye karşı ilk zafer ilan eden ülke yine Kuzey Kore oldu.

Kim Jong-un, koronavirüs salgını karşısında zafer ilan ederek salgının kontrol altına alınmasında emeği geçen sağlık sektörü temsilcilerini tebrik etti.

Kim'in bu açıklamsından bir hafta sonra ortaya çıkan bir bilgi ise bir hayli ilginç.

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Çin gümrükleri tarafından hafta sonu açıklanan verilere göre, Çin Temmuz ayında Kuzey Kore'ye 44 bin 307 dolar değerinde 1.23 milyon yüz maskesi ihraç etti.

Koronaya karşı zafer ilan eden Kuzey Korenin Çin siparişi ortaya çıktı... Virüs iddiası çöktü

Başka bir deyişle koronavirüsü yendiğini açıklamaya hazırlanan Kuzey Kore bu dönemde Çin'den yaklaşık 1.5 milyon maske sipariş etti.

Bu gelişme özellikle Güney Kore medyası tarafından 'Kuzey Kore'nin korona iddiasının çöktüğü' şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, 12 Mayıs'ta ilk enfeksiyonu resmi olarak doğrulayan Kuzey Kore'de devlet medyası 29 Temmuz'dan bu yana "şüpheli vaka" görülmediğini açıklamıştı.

Yeterli Covid-19 test kapasitesine sahip olmaması nedeniyle gerçek vaka sayısının bilinmediğine inanılan ülkede, 4.77 milyon vaka devlet tarafından doğrulanmıştı.

12 Mayıs'tan bu yana 74 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Koronaya karşı zafer ilan eden Kuzey Korenin Çin siparişi ortaya çıktı... Virüs iddiası çöktü

AŞI KARARI PAHALIYA MAL OLDU

Kuzey Kore, hem Çin yapımı Sinovac aşısı hem de AstraZeneca aşıları için kendisine yapılan teklifleri reddederek nüfusuna bir Covid-19 aşı programı uygulamadı.

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Bu nedenle pek çok ülkede sonuna gelinen pandeminin bu ülkede etkisi sürdürmesinden korkuluyor. Uzmanlar ülkenin sert pandemi önlemleri alarak Çin'dekine benzer bir yol izleyebileceğinin de altını çiziyor.

Ülke, pandeminin başlangıcından bu yana sınırlarını kapalı tutarak virüsü dışarıda tutmayı amaçlamıştı.

Bu politikası ise yoksul ülkeye gerekli malzemelerin akışı büyük ölçüde azaldığından korkunç bir ekonomik duruma ve gıda kıtlığına yol açtı.

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#Koronavirüs#Kuzey Kore#Dünya

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