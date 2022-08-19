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Koronavirüs salgınında son durum... Profesör O'Neill'dan flaş 'yeni semptom' açıklaması

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#Koronavirüs#BA.5#Dünya
Koronavirüs salgınında son durum... Profesör ONeilldan flaş yeni semptom açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 15:40

2 yılı aşkın süredir koronavirüsü ile mücadele eden dünya şimdi de Omicron alt varyantı BA.5 için alarma geçmiş durumda. BA.5 nedeniyle dünya genelindeki vaka sayıları artarken İrlandalı İmmünolog BA.5'te görülen yeni semptomu açıkladı.

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken virüs bir kez daha BA.4 ve BA.5 alt varyantları ile kendisini hatırlattı.

Koronavirüs salgınında son durum... Profesör ONeilldan flaş yeni semptom açıklaması

Omicron bir varyant. BA.4 v BA.5 ise Omicron bağlantılı alt varyantlar. Bu varyantlar ilk olarak yılın başında Güney Afrika'da ortaya çıktı ve şimdi birçok ülkede yayılıyor.

Zira pandeminin başlamasından yaklaşık iki buçuk yıl sonra, şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant ile karşı karşıyayız.

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BA. 5'in son derece bulaşıcı olduğunun altını çizen uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dublin Trinity College'dan Profesör Luke O'Neill, BA.5'in yeni semptomunu açıkladı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, İmmünolog ' BA.5'in ekstra bir belirtisi de gece terlemeleri' dedi.

Koronavirüs salgınında son durum... Profesör ONeilldan flaş yeni semptom açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü ilk olarak Nisan ayında BA.4 ve BA.5'i izlemeye başladı. Bazı ülkelerde bu varyantlar diğer Covid türlerine baskın gelmeye başlamış durumda.

Uyku hiperhidrozu olarak da bilinen gece terlemeleri daha önce Omicron hastalarında da görülmüştü. Ancak bu belirti BA.5'in ana semptomlar arasında yer almamıştı.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile uzmanlar BA 5'e karşı uyarılarını sıklaştırmış durumda. Uzmanlara göre, bu varyantın beş temel semptomu bulunuyor;

  • Öksürük
  • Burun akıntısı
  • Boğaz ağrısı
  • Yorgunluk
  • Baş ve kas ağrıları

Koronavirüs salgınında son durum... Profesör ONeilldan flaş yeni semptom açıklaması

Küresel olarak bakıldığında Avrupa kıtasında birçok ülkede vakalar artıyor.

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Uzmanlar BA.4 ya da BA.5 ile enfekte olan kişilerin Delta veya koronavirüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu belirtiyor.

IMPERIAL COLLEGE'DAN MASKE UYARISI

Öte yandan İngiliz bilim insanları virüsün tahmin edilenden daha bulaşıcı olduğunu açıkladı ve sağlık sistemini korumak adına kış aylarında maske kullanımına geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Imperial College London tarafından yapılan bir araştırma, semptomların başlamasından bir hafta sonra vakaların dörtte birinin hala bulaşıcı olduğunu sonucuna ulaştı.

Koronavirüs salgınında son durum... Profesör ONeilldan flaş yeni semptom açıklaması

Küresel çapta uzmanlar, pandemide yeni bir dalganın yaşanıyor olabileceğini belirtiyor ve Covid-19 ile mücadelenin henüz sona ermediği uyarısını yineliyor.

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Çalışmanın baş yazarı Profesör Ajit Lalvani, Kovid olduğunda şüphelenen kişilerin beş gün boyunca tecrit olmaları, 2 negatif test alana kadar izolasyondan çıkmamaları gerektiğini belirtti.

Koronavirüsten en çok etkilenen 6'ncı ülke konumunda bulunan İngiltere'de virüs nedeniyle 187 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Virüs pandeminin başından beri sadece İngiltere'de toplamda 23 milyon kişiye bulaşmış durumda

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#Koronavirüs#BA.5#Dünya

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