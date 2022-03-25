Korona bitmeden yeni tehdit: İngiltere’de Ebola benzeri ölümcül virüse rastlandı!

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İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumunun yaptığı açıklamaya göre virüse Orta Asya’dan İngiltere’ye seyahat eden bir kadında rastlandı. Yetkililer vakanın henüz toplum sağlığı açısından risk oluşturmadığını ancak dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi adı verilen hastalık büyükbaş hayvanların üzerinde yaşayan kenelerin insanları ısırması yoluyla bulaşıyor. Oldukça tehlikeli ve öldürücü bir virüs olan KKKA virüsü Elola’ya benzetiliyor.

Türkiye de bu virüse ve yarattığı hastalığa yabancı değil. Ülkemizde de çeşitli dönemlerde bu virüs yüzünden hastalığı kapanlar hatta hayatını kaybedenler oluyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili gündem dünyaya koronavirüs salgınını unutturdu

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İNGİLTERE'DE NEREDEYSE HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ

Virüsün pandemiye sebep olmadığı ancak dünyanın birçok bölgesinde endemik olarak var olduğu biliniyor. Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya ülkeleri bu yerlerin başında geliyor.

Virüsü taşıdığı tespit edilen kadının Cambridge Üniversitesi hastanesinde teşhis aldığı açıklandı ve hali hazırda Londra’da bulunan bir hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Hastaneye kaldırılan kadın izolasyon odasında tutuluyor

Viroloji uzmanı Dr. Susan Hopkins “Bu hastalığın insandan insana bulaşma riski düşük olduğu için bir salgından söz etmek zor. Ancak hastalığın endemik halde var olduğu ülkelerden taşındığını ve ne tür tehditler taşıdığını herkesin bilmesi gerekiyor.” dedi.

HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Hopkins “Vakaya teşhis konmadan önce temasta bulunduğu kişileri tespit etmeye ve bilgilendirmeye çalışıyoruz.” açıklamasını yaparken KKKA ile ilgili bilgilerin ellerinde bulunduğunu ve prosedürlerin harfiyen yerine getirildiğini ifade etti.

Kadın hastanın şu anda hastanede bir izolasyon odasında tutulduğu bilgisi verilirken hastanenin de bu tür virüsler için gereken tedaviyi vermek konusunda uzmanlaşmış olduğu ve gerekli donanımın mevcut olduğu açıklandı.

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Hastalığın özellikle Hyalomma adı verilen bir kene türü tarafından bulaştırıldığına dikkat çekilirken bu türün Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da görüldüğü açıklandı. Yaz aylarında artan bu keneler bir insanı ısırdıktan sonra kişi hemen tedavi altına alınmazsa 3 gün içinde ölüm gerçekleşiyor.

Hastalık oldukça öldürücü ve belirtileri Ebola'ya benziyor

İngiltere’de bu türden bir keneye daha önce rastlanmadığı da gelen bilgiler arasında.

Ülkede bu yeni vaka öncesinde sadece 2012 ve 2014 yıllarında KKKA vakaları görülmüş. Bu vakalarla ilgili olarak da insandan insana bulaşma durumu raporlanmamış.

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EBOLA'YA BENZİYOR, COVİD'LE KARIŞTIRILIYOR

Hastalığın semptomları Ebola’ya çok benziyor. Ani oluşan şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, eklem ağrısı, karın ağrısı ve şiddetli kusma bunların başında geliyor.

Ağır vakalarda bu semptomlara davranış değişiklikleri ve algı bozuklukları da eşlik ediyor.

KKKA vakalarının çoğuna Hyalomma türü keneler yol açıyor

Öte yandan uzmanlar bu hastalığın belirtilerinin Covid-19 belirtileri ile karışabileceği için çok dikkatli olunması gerektiği konusunda herkesi uyarıyor. Koronavirüs salgını döneminde yüksek ateş olunca hemen Covid-19’dan şüpheleniyoruz ama doktorlar özellikle kırsal bölgelerde yaşayanları KKKA ihtimali için uyarıyor.