Korona aşısı yerine tuzlu su skandalı

Almanya aşı skandalıyla sarsıldı. Ülkenin Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Schortens aşı merkezinde çalışan bir görevlinin, 70 yaş üzeri binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği belirlendi. Bunun üzerine 5 Mart ile 21 Nisan 2021 tarihleri arasında adı geçen merkezde aşı yapılan ve durumdan etkilenmiş olabilecek 8 bin 500 kişi, tekrar aşı olmaya çağrıldı.

AŞI KARŞITI HEMŞİRE

Skandalın ilk ayağı nisan ayında patlak vermiş, söz konusu hemşire aşı ampullerini kaza sonucu kırdığını ve işten kovulma korkusuyla sadece 6 kişiye 21 Nisan tarihinde aşı yerine tuzlu su enjekte ettiğini söylemişti. İşine o dönem son verilen hemşirenin daha sonra hakkında yapılan soruşturmalarda koyu bir aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu tarihlerde aşı olan bazı kişiler üzerinde yapılan testlerde antikor üretimi olmadığı saptanması üzerine, o dönemde aşılanan 8 bin 500 kişinin aşılanmasıyla ilgili şüphe oluştu. Polis yetkilisi Peter Beer, sahte aşıya maruz kalan kişi sayısının itiraf edilenden çok daha fazla olduğunu söyledi. Sahte aşı yapılan kişiler arasında çok sayıda eğitim görevlisi ve sağlık çalışanının da bulunduğu belirtildi. (Ali MERCİMEK / MÜNİH)

ALMANYA’DA AŞI YAPTIRMAYANLAR KAPALI MEKÂNA GİREMEYECEK

Almanya’da koronayla mücadele kapsamında şu ana kadar ücretsiz olarak yaptırılabilen hızlı testler 11 Ekim’den itibaren ücretli olacak. Aşı yaptırması tavsiye edilmeyen hamileler ve 18 yaşından küçükler için ise testler ücretsiz olmaya devam edecek. Aşı yaptırmayanlar insidans değerinin 35’in üzerinde olduğu bölgelerde kapalı mekânlara sadece test yaptırarak girebilecek. İbraz edilecek PCR testinin en fazla 48 saat önce yaptırılmış olması, hızlı testin ise en fazla 24 saat önce yaptırılmış olması gerekiyor. Aşı olmayanlar için test kuralı yaşlılar yurdu ve hastaneler için de geçerli olacak. Aşı olanlardan ise test istenmeyecek. (Murat TOSUN / BERLİN)

‘DELTAYA KARŞI EN ETKİLİSİ MODERNA’

ABD’de yapılan yeni bir araştırma Moderna aşısının, koronavirüsün Delta varyantına karşı diğer aşılardan daha etkili olduğunu ortaya koydu. Geçtiğimiz pazar günü medRvix tıp dergisinde yayımlanan ve henüz onay almayan iki incelemeye göre, Delta varyantının etkili olduğu temmuz ayında Pfizer/BioNTech aşısının etkinliği yılın önceki dilimine göre yüzde 34 oranında düşerken, aynı dönem için Moderna’nın etkinliğinin ise yüzde 10 oranında düştüğü belirlendi. Araştırma Minnesota, Iowa ve Wisconsin eyaletlerindeki 50 bin kişinin verileriyle yapıldı. Araştırma ekibinin lideri Dr. Venky Soundararajan, her iki aşının da hastaneye yatışları önlemede etkili olduğunu ancak Delta varyantına karşı koymak için ek bir Moderna dozunun uygulanması gerekebileceğini söyledi.



ABD’DE ÖĞRETMENLERE ZORUNLU AŞI SİNYALİ

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, aşı olamayacak kadar küçük çocukları COVID-19’dan koruyabilmek için öğretmenlere aşının zorunlu olması gerektiğini söyledi. ABD’nin salgında 615 binden fazla kişiyi kaybettiğini hatırlatan Fauci, okul sezonuna girerken ortaya çıkan yeni vaka dalgasının durumu ciddi hale getirdiğini ve çocukları korumak için öğretmenleri aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi. ABD’de son bir haftada önceki haftaya göre yüzde 34’lük bir artışla 94 bin çocuk koronavirüse yakalandı.







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