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Korkutan araştırma sonucu: Koronavirüs, özellikle erkek bebekler için risk taşıyor!

#Koronavirüs#Fetüs#Erkek Bebek
Korkutan araştırma sonucu: Koronavirüs, özellikle erkek bebekler için risk taşıyor

Koronavirüs toplumda her yaştan insanı etkilerken özellikle anne adayları ve yenidoğanlar için de büyük tehlike yaratıyor. Yapılan araştırma, anne adayının hamilelik döneminde Kovid'e karşı geliştirdiği bağışıklık tepkisinin fetüs için virüsün kendisinden daha büyük bir tehlike olabileceğini ortaya koydu. Risk özellikle erkek bebekler için daha büyük. İşte çarpıcı araştırmanın detayları…

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Kovid-19 salgını, sağlık riskleri konusunda zaten hassas olan hamileler ve bebekleri için daha da tehlikeli bir ortam yarattı. Yapılan araştırmalar anne adaylarının stres seviyeleri yükseldiğini, Kovid'li hamile kadınların, yoğun bakıma ihtiyaç duyma olasılığı beş kat ve ölme olasılığı 22 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Üstelik koronavirüsle enfekte olmuş annelerin düşük yapma olasılığı da dört kat daha fazla.

Öte yandan salgının bebeklerin sağlığına yönelik en büyük tehditlerinden bazıları ise yıllar hatta on yıllar boyunca belirgin hale gelmeyebilir.

Kovid bulaşmış annelerin bebeklerinin çok erken doğma olasılığının yüzde 60 daha yüksek olması, bebek ölümleri ve beyin felci, astım ve işitme kaybı gibi uzun vadeli sıkıntıların yanı sıra çocuğun depresyon, kaygı bozukluğu, kalp hastalığı ve böbrek hastalığı gibi yetişkin hastalığı taşıma risklerini de artırıyor.

Mevcut çalışmalar, halihazırda hamilelik sırasında ateş ve enfeksiyonu, otizm, depresyon ve şizofreni gibi gelişimsel ve psikiyatrik durumlarla ilişkilendirmiş durumda.

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Korkutan araştırma sonucu: Koronavirüs, özellikle erkek bebekler için risk taşıyor

Toronto Üniversitesi'nde nörolog ve pediatri profesörü olan Dr. Evdokia Anagnostou, "Bu koşullardan bazıları çocukluk ya da erken erişkinlik döneminde ortaya çıkmaz, ancak kökenleri cenin yaşamına dayanır" açıklamasını yaptı.

Kovid'e maruz kalan fetüsler için en büyük tehlike genellikle koronavirüsün kendisi değil, annenin bağışıklık sistemi. Ağır Kovid enfeksiyonları ve salgının yarattığı gerilim, fetüsleri, annenin bağışıklık sistemi bir virüsle savaşırken veya stres hormonu alarm sinyalleri verdiğinde ortaya çıkabilecek zararlı iltihaplanmalara maruz bırakabiliyor.

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Anagnostou, doğum öncesi enflamasyonun beynin gelişme şeklini değiştirdiğini ve enfeksiyonun zamanlamasına bağlı olarak kalp veya böbreklerin gelişme şeklini değiştirebileceğini söyledi.

Uzmanlar hamileler için Kovid-19 aşılarını şiddetle tavsiye etse de gebelerin sadece yüzde 35'i tam olarak aşılanmış durumda. İstatistiklere göre Kovid teşhisi konan en az 150.000 hamileden; 25.000'i hastaneye kaldırıldı ve 249'u öldü.

Anagnostou, çoğu bebek iyileşecek olsa da çok sayıda Kovid vakası olması göz önüne alındığında, özel tıbbi veya eğitim ihtiyaçları olan çocukların yüzdesindeki küçük bir artışın bile nüfus üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini söyledi.

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Korkutan araştırma sonucu: Koronavirüs, özellikle erkek bebekler için risk taşıyor

Koronavirüs salgınının başlamasının ikinci yılına girerken, araştırmacılar doğumdan önce Kovid enfeksiyonlarına ve strese maruz kalan bebeklerle ilgili ön gözlemlerinin raporlarını yayınlamaya başladı.

Anagnostou, kesin sonuçlara varmak için henüz çok erken olduğunu belirtse de "Ağır Kovid enfeksiyonu geçiren annelerden doğan bebeklerin bağışıklık sistemlerinde değişiklikler olduğuna dair kanıtlar var. Bu da bizi endişelendirmeye yetiyor.” dedi.

ERKEK BEBEKLER İÇİN RİSK ARTIYOR

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Öte yandan erkek bebekler, doğumdan önce bile, Kovid kaynaklı daha yüksek risklerle karşı karşıya.

Erkek bebekler genellikle fetüs ve yenidoğan olarak kızlardan daha savunmasızdır; örneğin erken doğma ve bebekken ölme olasılıkları daha yüksek olarak hesaplanır.

Vaktinden önce doğan erkek bebeklerde sakatlık ve ölüm riski daha yüksektir. Ancak Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda moleküler mikrobiyoloji ve immünoloji profesörü olan Sabra Klein, Koronavirüs enfeksiyonunun özel tehlikeler oluşturduğunun altını çiziyor. Bunun nedeni ise erkek bebeklerin anne enfeksiyonlarına bağlı koşullardan orantısız şekilde etkilenmesi.

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Örneğin, erkeklerin otizm veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alma olasılığı kızlardan dört kat daha fazlayken, şizofreni geliştirme olasılığı kadınlardan yüzde 75 daha fazladır.

Araştırmacılar, doğumdan sonra erkek fetüslerin plasentalarını incelerken, enflamasyona karşı savunmasız bırakabilecek değişiklikler buldular. Kovid ile enfekte olan hamileler, erkek fetüs taşıyorlarsa, dişi fetüs taşıyanlara göre daha az antikor üretiyor.

Korkutan araştırma sonucu: Koronavirüs, özellikle erkek bebekler için risk taşıyor

Bir fetüsün cinsiyeti, annesinin diğer hastalıklara tepkisini de etkileyebiliyor. Örneğin, araştırmalar astımlı hamile kadınların, dişi fetüs taşıyorlarsa daha kötü semptomları olduğunu gösteriyor. Erkek fetüs taşıyan kadınların gestasyonel diyabet geliştirme olasılığı da biraz daha yüksek.

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Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Andrea Edlow, bulguların anne ve bebek arasındaki karşılıklı konuşma hakkında sorular ortaya çıkardığını söyledi. Edlow, "Annenin bağışıklık sistemi bir erkek fetüs olduğunu algılıyor ve fetüs, annenin bağışıklık sistemiyle aktif olarak iletişim kuruyor." dedi.

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#Koronavirüs#Fetüs#Erkek Bebek

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