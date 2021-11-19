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ABD'de çarpıcı koronavirüs araştırması: Ölü doğum riskini artırıyor

#Koronavirüs#Ölü Doğum#Hamile
ABDde çarpıcı koronavirüs araştırması: Ölü doğum riskini artırıyor

ABD’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hamilelerde ölü doğum riskinin normalden yüksek olduğu, Delta varyantının ise riski dört kata kadar artırdığı açıklandı.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) yayımladığı rapora göre, Mart 2020-Eylül 2021 döneminde ülkedeki 736 hastane gerçekleşen yaklaşık 1,2 milyon doğumda, enfekte olmamış kadınlarda 155’te 1 olarak gerçekleşen ölüm doğum oranının Kovid-19 geçiren hamilelerde 80’de 1’e yükseldiği tespit edildi.

Kovid-19’a yakalananlar arasında kronik tansiyon ve başka komplikasyonlar yaşayan, hastaneye ya da yoğun bakıma sevk edilen kadınlarda ölü doğum oranının arttığı bildirildi.

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CDC yetkilisi Carla DeSisto, sonuçların hamilelik sırasında Kovid-19 karşıtı tedbirlerin ve özellikle aşı olmanın önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

ABD’de aşı istatistiklerinde gebelik bilgilerine yer verilmemekle birlikte, raporda geçen yaz Delta varyantının neden olduğu Kovid-19 dalgası sırasında gebelerin yalnızca yüzde 30’unun aşı olduğu bilgisi yer aldı.

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#Koronavirüs#Ölü Doğum#Hamile

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