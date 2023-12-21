Köpeğin üzerindeki kamera görüntüleri ortaya çıktı! İsrail'deki skandalda yeni perde

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Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı rehinelerden üçünün İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmesi ülke gündemine bomba gibi düştü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olayın sorumluluğunu kabul etmek zorunda kalırken, bir askerin kendisini tehdit altında hissederek "terörist" olduklarını düşündüğü rehinelere ateş açtığını açıkladı.

AİLELER ÖFKELİ, ORDUYU CİNAYETLE SUÇLUYOR

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şuaiye'de öldürülen rehinelerin 28 yaşındaki Yotam Haïm, 22 yaşındaki Samer Talalka ve 26 yaşındaki Alon Shamriz olduğu öğrenildi. Günlerdir sevdiklerinin evlerini dönmesini bekleyen rehine aileleri öfkeli ve İsrail Ordusu'nu 'cinayet'le suçluyorlar.



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Beyaz bez ya da bayrak; savaşta teslimiyet, ateşkes veya görüşme talebi anlamına geliyor.

IDF İsrail'de infiale neden olan olay sonrası kapsamı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın ilk sonuçlarında 3 rehinenin üstleri çıplak şekilde bulundukları binadan dışarı çıktıkları, bir rehinenin elinde üzerinde beyaz bir bez olan sopa salladığı ve İsrail askerlerinin beyaz bayrağa rağmen ateş açtığı belirtildi. Rehinelerden ikisi olay yerinde hayatını kaybederken bir diğeri çıktığı binaya geri döndü ancak İsrail askerleri onu takip ederek binanın içinde vurdu.

IDF'den yapılan açıklamada, 3 rehinenin öldürülmeden önce İbranice yardım istediği ancak İsrail askerlerinin bunu bir 'aldatmaca' olarak düşündüğü belirtildi.



Daha sonra olay yerinde yapılan incelemede rehinelere ait acil yardım çağrısı olan 'SOS' yazılı bir mektup bulundu. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada rehinelerin acil yardım çağrısı yaptıkları ve yemek artıklarını kullanarak yardım istediklerini kaydettikleri bir pankart yazdıkları belirtildi.

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KÖPEĞİN ÜZERİNDEKİ KAMERANIN KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İsrail Savunma Kuvvetleri, soruşturmaya dair yeni detayları dün gece duyurdu.

10 Aralık'ta Golani Tugayı'na bağlı birlikler, bir binadan kendilerine ateş açan Hamas üyeleri ile çatışmaya girdi. İsrail askerleri içeriyi görebilmek için üzerinde kamera bulunan köpeklerinden birini binaya gönderdi. Köpek Hamas mensupları tarafından öldürüldü ancak üzerindeki kamera kayıtta kalmaya devam etti.



Hamas mensuplarının İsrail askerleri tarafından öldürülmesi o sıra binada bulunan 3 İsrailli rehinenin kaçmasına fırsat tanıdı.

Köpeğin üzerindeki kameradan alınan görüntülerde rehineler kadraja girmese de arkadan 'yardım edin' diye bağırdıkları duyuluyor.



5 GÜN BOYUNCA KAÇMIŞLAR

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Söz konusu görüntüler 18 Aralık'ta köpeğin cansız bedeninin bulunmasından sonra ortaya çıktı. Dost ateşinin 15 Aralık'ta meydana geldiği düşünüldüğünde İsrailli rehinelerin 5 gün boyunca kaçmayı başardığı ortaya çıkıyor.

IDF güçleri rehinelerin astığı yardım pankartlarını gördüklerini itiraf ettiler ancak bunun Hamas'ın bir aldatmacası olduğunu düşündüklerini öne sürdüler.

Olayın ardından IDF, daha fazla rehinenin esaretten kaçması ihtimaline karşı kara birliklerine yeni protokoller gönderdi ancak bu ailelerin öfkesini yatıştırmaya yetmedi.