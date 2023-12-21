İsrailli gardiyanlara soruşturma açıldı

İsrail güne Ketziot Hapishanesi'nden gelen skandal haber ile uyandı. Filistinli bir mahkum hapishanede öldürüldü. Yetkililer olay ile ilgili soruşturma başlattı. Hapishanede görev alan gardiyanların da soruşturma altında olduğu açıklandı.





İsrail basında çıkan haberlere göre, Hapishane Servisi'nin 19 Kasım'da onun ölümünü duyurmasından birkaç saat önce memurlardan birkaçının Tair Abu Asab'ın Ketziot Hapishanesi'ndeki hücresine girip onu dövdüğünden şüpheleniliyor.





El Fetih hareketinin bir üyesi olan Ebu Asab, 'terör saldırısıyla ilgili cinayete teşebbüs' suçlamasıyla 2005 yılından bu yana hapiste tutuluyordu.