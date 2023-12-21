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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamas'tan İsrail'in teklifine veto! Wall Street Journal Hamas'ın barış şartlarını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Filistin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 08:32

İsrail saldırısı altındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Hamas lideri Haniye'nin Mısır'a gitmesi ile yeni bir ateşkes umudu doğarken Wall Street Journal Hamas'ın son kararını sayfasına taşıdı. ABD'li gazete Hamas'ın İsrail'in teklifini reddettiğini ve ateşkes için 2 koşul açıkladığını yazdı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

CENTCOM: ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan Irak hava üssüne roket atıldı

ABD ordusunun Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve diğer uluslararası güçlere ev sahipliği yapan Irak'taki Al-Assad Hava Üssü'ne bir roket atıldığını bildirdi.


ABD komutanlığı sosyal medyada yaptığı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin daha sonra roket fırlatmak için modifiye edilmiş düz yataklı bir kamyonu ele geçirdiği bilgisine yer verdi.

BM özel raportörü: İsrail'in Gazze sağlık sektörüne yönelik saldırısı 'sadistçe'

Francesca Albanese, İsrail'in Filistin yerleşim bölgesindeki sağlık sistemine yönelik saldırılarının "en sadist biçimlerde" olduğunu söyledi.

WSJ: Hamas İsrail'in teklifini reddetti
WSJ: Hamas İsrailin teklifini reddetti

The Wall Street Journal'ın haberine göre Hamas, İsrail'in, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 rehinenin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de bir hafta sürecek ateşkes teklifini reddetti.


Hamas'ın Mısırlı arabuluculara herhangi bir olası anlaşmayı görüşmeden önce İsrail'in Gazze'deki saldırısını durdurması gerektiğini söylediği bildirildi. Hamas İsrail'in saldırılarını durdurduktan sonra tüm rehinelerin serbest bırakılması için (100 civarında olduğu tahmin ediliyor) tüm Filistinli tutukluları serbest bırakması gerekeceği belirtti.


İsrail, askeri harekâtını durdurmayacağını ve bu koşulun müzakereleri başlatmayacağını söyledi.

BM, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan daha fazla tahliye emri verdiğini söyledi
BM, İsrailin Gazzenin güneyindeki Han Yunustan daha fazla tahliye emri verdiğini söyledi

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki ana kentin geniş alanlarının boşaltılması emrini verdiğini açıkladı.


Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Han Yunus şehrinin yaklaşık yüzde 20'sini kapsayan tahliye için işaretlenen yeni alanları gösteren haritalar yayınladığını söyledi.


OCHA, çatışmalar başlamadan önce bölgenin 110.000'den fazla insana ev sahipliği yaptığını söylüyor.


Bölgede ayrıca, büyük çoğunluğu daha önce kuzeyden yerinden edilmiş olan 140.000'den fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişiyi barındıran 32 barınak da yer alıyor.

İsrailli gardiyanlara soruşturma açıldı

İsrail güne Ketziot Hapishanesi'nden gelen skandal haber ile uyandı. Filistinli bir mahkum hapishanede öldürüldü. Yetkililer olay ile ilgili soruşturma başlattı. Hapishanede görev alan gardiyanların da soruşturma altında olduğu açıklandı.


İsrail basında çıkan haberlere göre, Hapishane Servisi'nin 19 Kasım'da onun ölümünü duyurmasından birkaç saat önce memurlardan birkaçının Tair Abu Asab'ın Ketziot Hapishanesi'ndeki hücresine girip onu dövdüğünden şüpheleniliyor.


El Fetih hareketinin bir üyesi olan Ebu Asab, 'terör saldırısıyla ilgili cinayete teşebbüs' suçlamasıyla 2005 yılından bu yana hapiste tutuluyordu.

Macron, terörle mücadelenin 'Gazze'yi dümdüz etmek anlamına gelmediğini' söyledi
Macron, terörle mücadelenin Gazzeyi dümdüz etmek anlamına gelmediğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarına atıfta bulunarak, terörle mücadelenin "Gazze'yi dümdüz etmek" anlamına gelmediğini söyledi. Macron, France 5'e yaptığı açıklamada 'Terörle etkin bir mücadelenin Gazze'yi dümdüz etme veya sivil nüfusa ayrım gözetmeksizin saldırma anlamına geldiği fikrinin kök salmasına izin veremeyiz' ifadesine yer verdi.

İsrail-GKRY Gazze için deniz yardım koridoru üzerinde çalışıyor
İsrail-GKRY Gazze için deniz yardım koridoru üzerinde çalışıyor

Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile çarşamba günü yaptığı görüşmede, Kıbrıs ile Gazze arasında bir deniz yardım koridorunun açılması konusunu ele aldı. Cohen, "Gazze'ye bir deniz koridoru oluşturulması, İsrail'in Şeridi'nden ekonomik olarak ayrılmasına yardımcı olacaktır. 7 Ekim'deki kanlı terör saldırısından önceki gerçekliğe dönüşe izin vermeyeceğiz" dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineCENTCOM: ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan Irak hava üssüne roket atıldı
timelineBM özel raportörü: İsrail'in Gazze sağlık sektörüne yönelik saldırısı 'sadistçe'
timelineWSJ: Hamas İsrail'in teklifini reddetti
timelineBM, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan daha fazla tahliye emri verdiğini söyledi
timelineİsrailli gardiyanlara soruşturma açıldı
timelineMacron, terörle mücadelenin 'Gazze'yi dümdüz etmek anlamına gelmediğini' söyledi
timelineİsrail-GKRY Gazze için deniz yardım koridoru üzerinde çalışıyor
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#İsrail#Hamas#Filistin

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