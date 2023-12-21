Güncelleme Tarihi:
İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD ordusunun Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve diğer uluslararası güçlere ev sahipliği yapan Irak'taki Al-Assad Hava Üssü'ne bir roket atıldığını bildirdi.
ABD komutanlığı sosyal medyada yaptığı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin daha sonra roket fırlatmak için modifiye edilmiş düz yataklı bir kamyonu ele geçirdiği bilgisine yer verdi.
Francesca Albanese, İsrail'in Filistin yerleşim bölgesindeki sağlık sistemine yönelik saldırılarının "en sadist biçimlerde" olduğunu söyledi.
The Wall Street Journal'ın haberine göre Hamas, İsrail'in, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 rehinenin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de bir hafta sürecek ateşkes teklifini reddetti.
Hamas'ın Mısırlı arabuluculara herhangi bir olası anlaşmayı görüşmeden önce İsrail'in Gazze'deki saldırısını durdurması gerektiğini söylediği bildirildi. Hamas İsrail'in saldırılarını durdurduktan sonra tüm rehinelerin serbest bırakılması için (100 civarında olduğu tahmin ediliyor) tüm Filistinli tutukluları serbest bırakması gerekeceği belirtti.
İsrail, askeri harekâtını durdurmayacağını ve bu koşulun müzakereleri başlatmayacağını söyledi.
Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki ana kentin geniş alanlarının boşaltılması emrini verdiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Han Yunus şehrinin yaklaşık yüzde 20'sini kapsayan tahliye için işaretlenen yeni alanları gösteren haritalar yayınladığını söyledi.
OCHA, çatışmalar başlamadan önce bölgenin 110.000'den fazla insana ev sahipliği yaptığını söylüyor.
Bölgede ayrıca, büyük çoğunluğu daha önce kuzeyden yerinden edilmiş olan 140.000'den fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişiyi barındıran 32 barınak da yer alıyor.
İsrail güne Ketziot Hapishanesi'nden gelen skandal haber ile uyandı. Filistinli bir mahkum hapishanede öldürüldü. Yetkililer olay ile ilgili soruşturma başlattı. Hapishanede görev alan gardiyanların da soruşturma altında olduğu açıklandı.
İsrail basında çıkan haberlere göre, Hapishane Servisi'nin 19 Kasım'da onun ölümünü duyurmasından birkaç saat önce memurlardan birkaçının Tair Abu Asab'ın Ketziot Hapishanesi'ndeki hücresine girip onu dövdüğünden şüpheleniliyor.
El Fetih hareketinin bir üyesi olan Ebu Asab, 'terör saldırısıyla ilgili cinayete teşebbüs' suçlamasıyla 2005 yılından bu yana hapiste tutuluyordu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarına atıfta bulunarak, terörle mücadelenin "Gazze'yi dümdüz etmek" anlamına gelmediğini söyledi. Macron, France 5'e yaptığı açıklamada 'Terörle etkin bir mücadelenin Gazze'yi dümdüz etme veya sivil nüfusa ayrım gözetmeksizin saldırma anlamına geldiği fikrinin kök salmasına izin veremeyiz' ifadesine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile çarşamba günü yaptığı görüşmede, Kıbrıs ile Gazze arasında bir deniz yardım koridorunun açılması konusunu ele aldı. Cohen, "Gazze'ye bir deniz koridoru oluşturulması, İsrail'in Şeridi'nden ekonomik olarak ayrılmasına yardımcı olacaktır. 7 Ekim'deki kanlı terör saldırısından önceki gerçekliğe dönüşe izin vermeyeceğiz" dedi.