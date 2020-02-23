Komşuda panik başladı

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan koronavirüs bu kez komşumuz İran’ı sarstı. Virüsün Kum kentindeki güneş enerjisi santrali inşaatında çalışan ve Çin’e seyahat eden Çinli işçilerden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Tahran’da yüksek lisans öğrenimi gören Abdullah Sayın, Hürriyet’e ülkedeki durumu şöyle anlattı: “İnsanların koronavirüs konusunda kendi tedbirlerini almaya çalıştığını görüyoruz. Devlet, üniversiteler, kamu ve özel sektöre ilişkin bir tatil açıklaması yapmadı. O yüzden ben ve diğer öğrenciler derslere girmeye devam ediyoruz. Sosyal yaşamda bir azalma yok ancak insanlar çok sık maske ve eldiven kullanıyor, kendilerini temiz tutmak için yanlarında saf alkol taşıyor. Son günlerde belirli eczanelerde maske kuyrukları oluştu.”



‘TÜRK BAKANDAN ÖĞRENDİK”



Nazila isimli İranlı öğretmen ise, ilkokul eğitimine ara verilmesi nedeniyle öğrencilerine evden ders vermeye çalıştığını, koronavirüs nedeniyle ilkokullarda bir süre daha eğitimlere ara verilmesi beklentisi olduğunu söyledi. İranlı bir gazeteci, önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, İranlı mevkidaşı Said Nemeki ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada İran’daki vakaların sayısını verdiğini, İran halkının korkutan rakamı kendi yetkilisinden değil Türk bakandan öğrendiğini belirtti.



Lübnan’da ve Irak’ta İran’ın Kum ve Tahran kentinden gelen kişilerde koronavirüs vakasına rastlanmıştı. Bunun ardından Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İran’a gidiş-dönüş tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Suudi Arabistan ise ülkede yaşayan yabancılara yönelik daha önce var olan İran’a sefer yasağının devam ettiğini duyurdu. İran’da koronavirüs vakaları cuma günü düzenlenen genel seçimler esnasında duyuruldu. Halkın yoğun katılım göstermemesine rağmen milyonlarca kişinin sandığa gittiği İran’da seçimin virüsün yayılmasını hızlandırabilecek bir unsur olduğu ifade ediliyor. Flight Radar sitesindeki rakamlara göre, sadece dün Tahran’daki İmam Humeyni Havalanı’ndan İstanbul’a 16 uçuş gerçekleşti. İstanbul’daki iki havaalanına bir haftada İran’a bağlı 6 şehirden, 8 havayolu şirketi haftada 126 tarifeli uçuş yapıyor.