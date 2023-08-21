Komşu provokasyona devam ediyor... Skandal manşet: Kışkırtıcı açıklama

Haberin Devamı

KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu.

Bölgede gerilim artarken, BM ve KKTC yönetimi birbirini suçladı.

Türkiye'nin bu gelişmeye tepkisi gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Barış Gücü’nün çifte standart uyguladığına dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın MHP lideri Bahçeli'nin paylaştığı videodaki o şarkının hikâyesi Haberi görüntüle

Dün bu açıklamayı skandal başlıklar ile okurlarına sunan Yunan basını bugün ise MHP GeneL Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Haberin Devamı

Bahçeli’nin makam odasında körüklü çizmeli görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımını öne çıkaran Ethnos 'Bahçeli'den kışkırtıcı açıklama: Kıbrıs Türk'tür! Kemal Atatürk'e ait askeri botlarla video yükledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde şu skandal ifadelere yer verildi;

Haberin Devamı

'Kışkırtıcı ifadelerin asası, Kıbrıs'ın Pile kentinde yaşanan olaylar vesilesiyle YouTube'a bir takım elbisenin üzerine asker botları giyip içeri girerken göründüğü bir video yükleyen Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli'ye ait.'

CNN Yunanistan'ın başlığı ise 'Yeni meydan okuma: Askeri bot giyen Bahçeli 'Kıbrıs Türk'tür' diyor' oldu.

Haberde 'Türk provokasyonları devam ediyor . Bu kez Devlet Bahçeli'den ve kışkırtıcı bir paylaşım' denildi.

Provokatif habere imza atan bir başka Yunan gazete Proto Thema ise şunları yazdı;

'Kemal Atatürk ve İtalyan büyükelçisinin başrolde olduğu bir tarihi olay, Erdoğan'ın ortağı tarafından Yeşil Hat'ta olanları kışkırtmak için hatırlatıldı.'